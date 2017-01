Pato lascia il Villarreal e va in Cina: ha firmato per 3 anni col Tianjin Quanjian

Dal Milan al ritorno in Brasile, dal Brasile al Chelsea e quindi al Villarreal. E dal Villarreal alla Cina, esilio dorato per un numero sempre maggiore di giocatori dei campionati europei. Il giro del mondo di Alexandre Pato, promessa mai mantenuta fino in fondo, continua: l'ex attaccante del Milan è un nuovo giocatore del Tianjin Quanjian, con cui aveva già posato nei giorni scorsi con tanto di foto sorridente con la nuova maglia.

Al Villarreal 18 milioni

Ora c'è anche la firma: come rivela la stampa brasiliana, Pato ha messo nero su bianco su un contratto triennale, mentre Tianjin Quanjian e Villarreal si sono accordate per un trasferimento sulla base di 18 milioni di euro. Sarà dunque il "Papero" il nuovo rinforzo offensivo messo a disposizione di Fabio Cannavaro, che dopo aver preso Witsel per il centrocampo ha voluto a tutti i costi prendere un nuovo elemento dall'Europa: il "no" del viola Nikola Kalinic ha scombussolato i piani dell'ex capitano azzurro, che non è riuscito a portare a casa nemmeno Diego Costa ma si è consolato proprio con Pato. Pure lui convinto dai soldi della Cina a rinunciare, forse per sempre, alle ambizioni europee.

Dopo il Milan, il vuoto

Pato lascia dopo soli sei mesi il Villarreal. Sei mesi in chiaroscuro: un paio di gol in campionato, altri due in Europa League e uno nel preliminare di Champions League perso contro il Monaco. Poco, pochissimo, per uno che ai tempi del Milan sembrava dover spaccare il mondo. Il ritorno in patria al Corinthians si è rivelato un sonoro flop, mentre appena meglio è trascorso il prestito biennale al San Paolo. Il Villarreal gli ha dato fiducia nonostante gli appena 131 minuti messi assieme da gennaio a giugno 2016 in Premier League con la maglia del Chelsea, ma non ha saputo resistere alla ricca offerta del Tianjin Quanjin. E dire che Pato, qualche giorno fa, diceva in un'intervista a 'Globoesporte': "Qui sto bene, sono felice. Il Villlareal mi ha dato tutto quello di cui avevo bisogno e io spero di ricambiare". La realtà si è dimostrata ben diversa.