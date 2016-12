Paura per Yeray: ha un tumore a un testicolo

Tanta paura e ansia per Yeray Alvarez. Al giovane difensore basco dell’Athletic Bilbao, 21 anni, è stato diagnosticato un tumore a un testicolo dopo che si era sottoposto a ecografia, resa necessaria per controllare in maniera approfondita il motivo di una serie di problemi sofferti nell’ultimo periodo.

Yeray, cresciuto nel vivaio dell’Athletic Bilbao, si stava finalmente ritagliando un posto da titolare in squadra, nel centro della difesa di Valverde: in Europa League ha anche servito due assist, uno dei quali per Aduriz nel successo per 3-2 sul Sassuolo.

“Il giocatore sta bene, le sue condizioni fisiche sono buone – ha il presidente del club basco, Josu Urrutia -. Ora si trova nella fase in cui deve metabolizzare la notizia, ma le prime impressioni ci permettono di sentirci moderatamente ottimisti. Yeray è forte e sereno, e sta dimostrando grande maturità in un momento così difficile”.