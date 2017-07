Piqué fa marcia indietro: "Neymar resta? Niente di ufficiale"

Neymar va, Neymar resta? "Se queda" oppure no? Non sarà certo Gerard Piqué a dirlo. Il difensore in conferenza stampa fa chiarezza sul suo tweet/post su Instagram di due giorni fa.

" Il messaggio "Resta"? Eravamo in un tono rilassato. Ad ogni modo niente di ufficiale e non spetta a me parlarne. A chi tocca dare comunicazioni è Neymar. Quel che ho scritto è ciò che mi piacerebbe e che vorrei fosse. L'ho scritto per sensazioni "

Neymar talento unico

Piqué approfondisce la questione e dà qualche particolare in più.

" Siamo andati tutti a parlare con lui in questi giorni. Ha 25 anni e un talento unico, ha delle opzioni sul tavolo. Alla fine sono cose che ti fanno pensare. Può essere per una questione di soldi, ma non credo. Può essere per un progetto sportivo, non ci credo nemmeno. Può essere la questione del ruolo, del poter essere il leader della squadra, visto che qui c'è Leo, il migliore del mondo. Il Barça deve fare di tutto per mantenerlo in rosa. Ciò che dico io è di non andare a Parigi. Lì vai a giocarti tutto sulla carta, se non vinci non hai visibilità "