Prove di fuga per il Real Madrid: 2-0 all'Espanyol, ritorno e gol per Gareth Bale

Cronaca

Ritmi molto bassi in avvio di gara, ma l'Espanyol non ne approfitta. Il Real Madrid prova poi a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un corner, ma Pepe non riesce a trovare lo specchio della porta con il suo colpo di testa. Allo scoccare della mezz'ora comincia a premere la squadra di casa che prima sfiora il gol con Ronaldo, ma Duarte salva sulla linea ed evita il tap-in di Morata, poi è lo stesso ex Juventus a firmare l'1-0 di testa sullo splendido assist di Isco. Il Real avrebbe anche l'occasione per raddoppiare ma al 38' Morata la butta fuori, dopo aver vinto il duello fisico con Reyes.

Nella ripresa il Real Madrid cerca di addormentare la gara, non ci sono grandi occasioni da gol e solo il duo Morata-Cristiano Ronaldo cerca di mettere in cassaforte il risultato. Al 71' scatta l'ora di Gareth Bale che non giocava dal 22 Novembre scorso (sfida di Champions contro lo Sporting). È proprio il gallese a mettere al sicuro la pratica con una grande sgroppata sulla sinistra prima del diagonale vincente che vale il 2-0 all'82' (assist di Isco e palla recuperata da Cristiano Ronaldo nella propria metà campo).

La statistica

14 - Con la rete di Morata nel primo tempo, sono 14 i gol di testa del Real Madrid in campionato. Solo il Monaco 'tiene' il ritmo dei blancos nei 5 grandi campionati.

Il Tweet

Ritorno col botto per Gareth Bale, con lui in campo può essere un altro Real Madrid in questa seconda parte di stagione...

Il migliore

Alarcón ISCO - Ancora una volta premiato l'andaluso che dopo l'ottima gara contro l'Osasuna, gioca con precisione anche nella sfida contro l'Espanyol. Suo il fantastico assist per l'1-0 di Morata, sempre suo l'assist per il raddoppio di Gareth Bale. Se solo fosse più continuo...

Il peggiore

José Manuel JURADO - È il giocatore di più talento nella compagine catalana, ma l'ex di turno non riesce ad essere incisivo tra le linee del Real Madrid.

Tabellino

Real Madrid-Espanyol 2-0

Real Madrid (4-3-3): Kiko Casilla; Carvajal, Pepe, Varane, Nacho Fernández (81' Marcelo); Kovacić (61' Casemiro), Kroos, Isco; Lucas Vázquez, Morata (71' Bale), Cristiano Ronaldo. All. Zinédine Zidane

Espanyol (4-2-3-1): Diego López; D.Reyes, David López, Ó.Duarte, A.Martín; Fuego, Pape Diop; JA Reyes (46' H.Pérez), Jurado (82' Á.Vázquez), P.Piatti; Gerard Moreno. All. Quique Sánchez Flores

Marcatori: 33' Morata (R), 83' Bale (R)

Arbitro: Alberto Undiano Mallenco

Ammoniti: 28' Gerard Moreno, 41' Kovacić, 49' Isco, 53' Fuego, 68' Pape Diop, 80' A.Martín, 83' Casemiro

Espulsi: nessuno