Rakitic snobba le offerte: "Il mio futuro è esclusivamente il Barcellona"

Ivan Rakitic e il Barcellona. Due amanti che sembrava fossero giunti alla fine della loro relazione qualche settimana fa e che, a giugno, si sarebbero detti addio per sempre. Invece no.

Infatti, secondo le ultime notizie che giungono dalla Spagna, il centrocampista croato sarebbe pronto a rinnovare con i Blaugrana. Intervistato dal giornale croato Novi List, Rakitic ha dichiarato: Il mio futuro e’ esclusivamente al Barcellona. Voglio continuare a giocare e a vincere trofei con questo club. La societa’ sta preparando un nuovo contratto per me e io mi sento al sicuro, so che rimarrò al Barça”.

Rakitic, in questa stagione, ha collezionato solamente 26 presenze tra Liga, Copa del Rey, e Champions League, andando a segno per ben 3 volte. Il suo scarso utilizzo da parte di Luis Enrique rispetto alle stagioni passate, accompagnato dal malumore manifestato dal giocatore, aveva fatto iniziare a far circolare alcune voci di mercato che lo vedevano lontano dalla Catalogna: “Nessun calciatore al mondo e’ contento quando non gioca e io non faccio eccezione.”

Il club Blaugrana, quindi, si preparare a rinnovare il contratto del suo gioiello croato, in scadenza nel giugno 2019. Non si sanno ancora i dettagli del nuovo contratto ma, sicuramente, sarà previsto un prolungamento con un ritocco dell’ingaggio verso l’alto.

Sembra, perciò, che la Juventus e il Manchester City del maestro Pep Guardiola debbano abbandonare uno dei loro sogni di mercato: Rakete si sente a casa.