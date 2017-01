Rakitic, una mancata convocazione dal sapore di addio: Guardiola lo vuole al City

La prodezza di Messi nella partita di ieri contro il Villarreal ha messo in secondo piano una notizia che ha del clamoroso. Infatti, Ivan Rakitic non è sceso in campo con il Barça. Ad essere clamoroso, però, non è la mera esclusione del croato dal match, ma dalle motivazioni. Rakitic infatti non è sceso in campo (non era nemmeno stato convocato) perché la sua avventura in blaugrana potrebbe essere giunta al capolinea. Infatti, il giocatore potrebbe decidere di lasciare il club.

No, non si tratta di un’offerta cinese, ma la proposta proverrebbe dalla Premier. Sarebbe infatti Guardiola, vicinissimo al mondo Barça, a fare la corte al croato. Il tecnico spagnolo, causa infortunio di Gundogan (che ne avrà per un bel po’, ancora 4 mesi) e la maxi-squalifica rimediata dal farraginoso Fernandinho (ancora 3 giornate di stop), si ritrova con gli uomini contati in mediana.

Rakitic è un profilo molto gradito da Pep, ma il trasferimento non è affatto facile. Punto primo: il giocatore, avendo già giocato in Champions, non potrebbe essere inserito nella lista Uefa del City. In questo caso, il problema della mancanza di uomini si potrebbe risolvere solo a metà. Un altro intoppo potrebbe essere rappresentato dal Barça stesso, che non avrebbe il tempo materiale per trovare un degno sostituto nella sessione di mercato invernale. La trattativa, nel caso in cui non dovesse andare in porto, potrebbe dunque slittare in estate. Certo è che tra Rakitic e il Barça, il rapporto non è più idilliaco.

In ogni caso, il trasferimento si potrebbe concludere con un accordo molto oneroso: essendo il contratto in scadenza nel 2019, il prezzo del cartellino sarebbe molto alto. Il Barcellona infatti vorrebbe ricavare una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni. Non esattamente un regalo al suo amico Pep.