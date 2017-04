Real Madrid, accordo con De Gea

La telenovela Real-De Gea sembra in dirittura d’arrivo, infatti pare che le due parti siano arrivate a un accordo di massima. La cifra si aggirerebbe attorno ai 75 milioni di euro, il che lo renderebbe il portiere più caro della storia (Buffon per ora detiene il record, 54 milioni sborsati dalla Juve al Parma nel 2002).

Tutto ciò è stato riportato dalla testata spagnola Marca, molto vicina all’ambiente blancos, che aggiunge anche il possibile contratto per il portiere madrileno, e si tratterebbe un quinquennale da 12 milioni netti a stagione.

Da ricordare come il portiere scuola Atlético Madrid fosse stato già a un passo (o meno) dall’essere il portiere titolare degli eterni rivali. Il 31 agosto del 2015, infatti, mancava solo lo scambio di fax con le firme tra il Real e il Manchester United in uno scambio (più conguaglio economico) che avrebbe portato De Gea in Spagna e spedito Keylor Navas in terra d’Albione. Quando il portiere costaricano era già all’aeroporto Baraja, più precisamente già sull’aereo in direzione Manchester, arrivò la chiamata che confermò come tutta l’operazione fosse saltata.

Da lì il prezzo dello spagnolo è salito (da una cinquantina ai 70/75 attuali) e il Real Madrid ha continuato a pensare a un grande portiere. Trovando De Gea, le merengues si assicurerebbero un portiere relativamente giovane (26 anni), che garantirebbe sicurezza per i prossimi 5-8 anni (almeno) tra i pali e, soprattutto, avrebbero il portiere della roja al Bernabéu (un po’ come è stato Casillas fino al 2014).

L’operazione, inoltre, favorirebbe anche i red devils, che hanno nella loro lista della spesa Morata (sarà un’asta con il Chelsea) e James (El bandido vuole cercarsi un’altra sistemazione visto lo scarso minutaggio concessogli da Zidane).

De Gea-Real Madrid, ci siamo.

Jacopo Fossanova (@JacoFossa)