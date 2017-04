Real Madrid, che risposta al Barcellona: 6-2 a La Coruña e aggancio al 1° posto

Se Zinedine Zidane chiedeva ai propri giocatori una risposta adeguata dopo il ko di domenica nel Clásico, beh, l'ha ottenuta in pieno. Nemmeno il tempo di umiliare l'Osasuna che il Barcellona deve accettare la realtà: il Real Madrid è sempre lì, e il 2-6 in casa del Deportivo La Coruña certifica che, a suon di botte e risposte, la Liga si deciderà negli ultimi minuti. E dire che le merengues scendono in campo al Riazor con una formazione piena zeppa di seconde scelte, se così si possono chiamare i vari Isco, Morata e James Rodriguez: senza Cristiano Ronaldo e Benzema, out per questioni di turnover, sono loro a riportare in quota il Real, ora nuovamente capolista a pari punti con il Barça. Ma sempre con la famosa partita da recuperare contro il Celta, ed è proprio quella che potrebbe alla fine fare la differenza. Quanto al match col Depor, l'unico momento di sofferenza madridista arriva nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, quando i galiziani trovano il momentaneo 1-2 con Andone e poi sfiorano un paio di volte il clamoroso pareggio. Ma prima e dopo è tutto facile per il Madrid. Di nuovo primo, di nuovo favorito per la conquista della Liga.

La cronaca della partita

53 secondi e il Real Madrid è già avanti: Isco per Morata, destro sotto la traversa ed è 0-1. È un gol che stordisce il Depor, vicino a prenderne un altro: Asensio viene fermato dal portiere, Isco e lo stesso gioiellino colpiscono un palo a testa. Alla fine lo 0-2 arriva al 14': Lucas Vazquez in area per James Rodriguez ed esterno mancino vincente del colombiano. La squadra di Zidane gioca e attacca che è un piacere per una mezz'ora buona, sfiorando più volte il tris con i soliti Lucas Vazquez e Morata. Ma al 35' il Depor accorcia con Andone, che da due passi ribadisce in rete un tiro-cross di Kakuta. È il peggior momento del Real, che barcolla e viene salvato da Casilla (deviazione decisiva su Gil) e dalla fortuna (il secondo di Navas esce male e la sfera termina di un nulla a lato dopo aver colpito Sidnei). A pochi secondi dalla fine di un primo tempo pienissimo di emozioni, ecco l'1-3: azione Marcelo-Isco, Sidnei non rinvia e da due passi Lucas Vazquez non perdona.

Jugadores del Real Madrid celebrando un gol ante el Deportivo de la CoruñaGetty Images

Medesima storia anche dopo l'intervallo, con il Deportivo nuovamente in difficoltà e il Real Madrid a creare le migliori opportunità per il poker: Lucas Vazquez si divora la doppietta davanti al neo entrato Tyton (in campo per Lux all'intervallo), Morata chiama il polacco alla deviazione in angolo. A trovare l'1-4 è ancora James Rodriguez, che firma così la propria doppietta: merito di Morata, che piazza l'ex Monaco davanti alla porta sguarnita. Al 78' c'è gloria anche per Isco, il migliore in campo, che dopo assist e giocate trova un meritato gol: Vazquez per l'ex Malaga destro vincente da posizione ideale per il migliore in campo. Tocca a Joselu, già autore di una doppietta all'andata: Nacho non lo marca e la spizzata di testa non lascia scampo a Casilla. Ma il pallottoliere deve essere utilizzato per un'ultima volta: chiude Casemiro, che con una staffilata da fuori secca ma non imprendibile completa l'umiliazione all'87'.

La statistica chiave

Decimo gol in campionato per Isco, un lusso che Zidane può permettersi di non far giocare nel Clásico: nessun centrocampista di Liga ha fatto meglio.

Il tweet

Le riserve migliori dei titolari?

Il migliore in campo

Isco. Incantevole quando tocca il pallone. Dalla trequarti in su è il vero padrone, tra giocate sontuose e assist. Partecipa a un paio di segnature in maniera decisiva, colpisce pure un palo e alla fine trova il gol. Meritatissimo.

Isco Alarcón en el Deportivo de la Coruña-Real Madrid, Liga, jornada 34Getty Images

Il peggiore in campo

Sidnei. Ogni volta che il Real attacca sono brividi. Anche per il suo posizionamento rivedibile e per i suoi errori. Ha una fetta di colpa nei tre primi gol avversari. Male anche Arribas, l'altro centrale.

Il tabellino

Deportivo La Coruña (4-2-3-1): Lux (46' Tyton); Juanfran, Arribas, Sidnei, Luisinho; Alex Bergantiños, Guilherme; Carles Gil (57' Joselu), Çolak, Kakuta (46' Navarro); Andone. All. Pepe Mel

Real Madrid (4-3-3): Casilla; Danilo, Nacho, Varane (88' Tejero), Marcelo; J. Rodriguez, Kovacic, Isco (79' Casemiro); Lucas Vazquez, Morata, Asensio (79' Mariano). All. Zidane

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez

Gol: 1' Morata (R), 14' J. Rodriguez (R), 35' Andone (D), 44' Lucas Vazquez (R), 66' J. Rodriguez (R), 78' Isco (R), 84' Joselu (D), 87' Casemiro (R)

Note: ammoniti Arribas (D), Isco (R), Joselu (D)