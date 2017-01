Real Madrid, James Rodriguez rifiuta una ricca offerta dell'Hebei Fortune

Madrid (Spagna), 11 gen. (LaPresse) - James Rodriguez dice 'no' alla Cina. Il 25enne colombiano ha respinto una ricchissima offerta dell'Hebei Fortune: a riferirlo è 'As'. Il club militante Chinese Super League, allenato dall'ex tecnico del City Manuel Pellegrini, era pronto a garantire al trequartista un ingaggio da 30 milioni netti a stagione e a versare al Real Madrid ben 110 milioni di euro, come spiegato direttamente da un rappresentante dell'Hebei all'agente del giocatore, Jorge Mendes, a Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards. Rodriguez potrebbe comunque lasciare presto i Blancos perché con la gestione Zidane non riesce a trovare spazio.