Real Madrid, pronto il rinnovo per Asensio

Il Real Madrid pensa al futuro, e che futuro. Come è ormai noto a tutti, il club spagnolo è sulle tracce di Kylian Mbappè, talentuosissimo attaccante del Monaco ma uno dei principali obiettivi è quello di trattenere Marco Asensio.

La stellina spagnola, che sta brillando anche agli Europei Under 21 con la nazionale spagnola, sta crescendo a dismisura ed è uno punti fermi del Real Madrid del futuro. Il giocatore quest’anno, nonostante la concorrenza, è riuscito a giocare con molta regolarità e ha dimostrato di essere uno dei giocatori più forti in prospettiva trovando anche il gol nella finale di Champions League contro la Juventus. Il club spagnolo punta molto su di lui e non vuole assolutamente perderlo e quindi, al termine dell’Europeo, offrirà al giocatore classe 1996, un nuovo contratto con un ingaggio più alto, all’interno della quale verrà inserita anche una clausola rescissoria da 350 milioni di euro, cifra certamente importante ma che dimostra il fatto che i “Blancos” tengono tanto al loro campioncino.

Futuro sempre più a tinte bianche per il fenomeno Asensio, un giocatore dai grandi colpi che diventerà uno dei più forti a livello mondiale. L’Italia Under 21 è avvisata, per tentare l’impresa martedì, bisognerà vedersela anche con lui.

Michael Procopio (@Michael_Proc)

