Real Madrid, stampa tedesca: Zidane non interessato ad Aubameyang

Madrid (Spagna), 11 gen. (LaPresse) - Sembra sfumata l'ipotesi che Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund possa vestire la maglia del Real. Il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane non sembra infatti interessato al 27enne attaccante gabonese, attualmente impegnato con la sua nazionale in Coppa d'Africa, in quanto è un giocatore che non si adatterebbe alle esigenze dei madrileni. Lo rivela 'Sport Bild'. Il gabonese, che non ha mai nascosto il desiderio di vestire un giorno la maglia del Real, è corteggiato da molte big europee.