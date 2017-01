Real Madrid, vicinissimo l’acquisto di Andrè Silva dal Porto

Il Real Madrid è molto vicino a piazzare uno dei suoi colpi galattici, almeno per quanto riguarda il prezzo.

Le “Merengues”, infatti, stanno ultimando l’acquisto del portoghese classe 1995 Andrè Silva per una cifra di circa 58 milioni di euro. Cifra folle quella che il Real verserà nelle casse del Porto, soprattutto se si pensa che la precedente offerta per il numero 10 dei “Dragoni” era di 23 milioni di sterline da parte dell’Arsenal. Affinché l’affare possa essere ufficializzato bisogna aspettare la fine del blocco del mercato (estate 2017) imposto al Real Madrid dalla FIFA non più tardi di un anno fa e "dimezzato" lo scorso 20 dicembre.

Insieme all’affare legato a Silva si spiegano anche le voci relative ad una possibile cessione di Morata. Il ragazzo nato nel vivaio dei blancos non sta trovando lo spazio che si aspettava e potrebbe decidere di cambiare aria già in estate, e proprio la società spagnola potrebbe avallare la trattativa arrivando così a sostituire l’attaccante delle furie rosse con il classe 1995 Andrè Silva. Sicuramente è ancora presto per fare qualsiasi tipo di speculazione relativa a Morata, con la Juventus che osserva interessata la situazione, ma quello che è certo è che a giugno Andrè Silva sarà un nuovo giocatore del Real Madrid per la cifra di 58 milioni di euro.

Filippo Rivani

