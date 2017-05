Remuntada storica e inutile per il Barça sull'Eibar: 4-2 e 116 gol nella Liga

Un occhio al Camp Nou, un orecchio alla radiolina. Questo il programma della serata di un Barcellona, subito rovinato dal gol in apertura, a Malaga, di Cristiano Ronaldo. Da qui si dipana un match stranissimo, fatto di traguardi infranti e improbabili protagonisti. Come l'ala giapponese dell'Eibar Takashi Inui, autore di una doppietta nel giro di un'ora nel tempio del calcio catalano, dopo che, in tutto l'anno, era andato a segno una sola volta. E, questa sera, sul parziale di 0-2, stava per regalare un autentico sogno al piccolo club basco. Tutto questo, nell'ultima di campionato per Luis Enrique sulla panchina dei catalani, prima della finale di Copa del Rey contro l'Alaves, in programma sabato prossimo.

Luis Enrique (Barcelona) en su último partido de Liga con el BarcelonaGetty Images

La cronaca della partita

Il match parte con una sorpresa immediata, ovvero il tiro sotto il sette del giapponese Takashi Inui, che al 7' porta in vantaggio la formazione basca.

Takashi Inui of Eibar (L) celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga match between Barcelona and Eibar at Camp Nou on 21 May, 2017 in Barcelona, Spain.Getty Images

Il Barcellona, colpito a freddo, prova a reagire ma, poco dopo, ottiene solamente un gol annullato a Suárez per un fuorigioco di Jordi Alba, partito da posizione irregolare sulla sinistra. I blaugrana provano ad avvolgere l'Eibar con una fitta trama di passaggi in orizzontali ma la tecnica non funziona. Anche grazie a un Yoel in grande serata: il porteire dei baschi, al 36', chiude la saracinesca di fronte al lanciatissimo Luis Suárez, deviato in calcio d'angolo. Così, zitti zitti, sono gli ospiti a sfiorare il raddoppio: dopo una potente girata del solito Takashi Inui, la palla respinta da Ter Stegen finisce sui piedi di Rubén Peña, il quale, a porta sguarnita e in piena area piccola, al 45' calcia incredibilmente fuori.

Los jugadores del Barcelona (Messi, Busquets) tras recibir el gol del Éibar que suponía el 0-1Getty Images

Nella ripresa l'Eibar trova addirittura il raddoppio, sempre col giapponese Takashi Inui che, al 61', si pone come terminale vincente di un contropiede concluso, ancora una volta, con un potente mancino con palla che sbatte sulla traversa interna prima di insaccarsi: 0-2.

Jordi AlbaGetty Images

Da qui ne vien fuori la solita trama da partita di calcio spagnolo: il piccolo Eibar non riesce a imporsi di difendere al meglio il doppio vantaggio e si lascia travolgere dal redivivo Barcellona, che ribalta il punteggio nel giro di 14' (con tanto di rigore sbagliato, in mezzo): si comincia al 63' col diagonale di Neymar (servito da Messi). La palla supera Yoel e sbatte prima sul palo, poi sui piedi dello sfortunato Juncà, il quale non riesce a fermare la sua corsa e insacca nella propria porta. Subito dopo l'arbitro vede un rigore inesistente: al 69' Jordi Alba precipita da solo in area e conquista un penalty che Messi si fa parare dall'ottimo Yoel.

Luis Suarez et Lionel MessiGetty Images

Al 73', però, arriva il pari: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il neoentrato Paco Alcácer prolunga per Luis Suárez, che insacca sottoporta in spaccata. Il 2-2 fa riversare i padroni di casa all'attacco arrembante e, pochi secondi dopo, Neymar viene travolto in area da Ander Capa. Questa volta il rigore è netto (con doppio giallo per il difensore ospite). E, questa volta, dagli undici metri, Messi non sbaglia, anche se Yoel riesce comunque, nuovamente, a deviare la sfera: 3-2. Lo stesso Messi, dopo una prestazione da dimenticare, sale in cattedra al 94'con un rasoterra sul palo più lontano, che gli fa mettere il punto esclamativo sul discorso Scarpa D'Oro e permette al Barça di raggiungere 116 gol complessivi nella Liga, il bottino più pingue della storia del massimo campionato spagnolo. Ma tutto ciò serve a poco: il Real (93 punti contro i 90 di Ter Stegen e compagni) è campione 2016-2017.

Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi (L) and Barcelona's Uruguayan forward Luis Suarez (R) gesture during the Spanish league football match FC Barcelona vs SD Eibar at the Camp Nou stadium in Barcelona on May 21, 2017.Getty Images

La statistica chiave

116 gol realizzati nell'arco del campionato 2016-2017. Il record precedente della Liga apparteneva sempre al Barcellona, stagione 2012-2013 (115)

Il tweet

36 gol in campionato per Messi. Che ora aspetta solamente la consegna della Scarpa D'Oro.

Il migliore

Takashi INUI (Eibar): due reti fenomenali per una meteora di successo come lui. Questa serata, al Camp Nou, sarà certamente indimenticabile per l'ala mancina dell'Eibar. Che, prima della partita di questa sera, era andato a segno solamente una volta nell'arco dell'intero campionato.

Inui (Éibar) marca ante el Barcelona | J.38 LaLiga SantanderGetty Images

Il peggiore

NEYMAR JR. (BARCELLONA): guadagna il rigore del 3-2 ma questa sera, sottoporta, si è rivelato davvero evanescente.

Il tabellino

BARCELLONA-EIBAR 4-2

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto (46' André Gomes), Marlon, Umtiti, Jordi Alba; Rakitić (71' Paco Alcácer), Busquets, Iniesta; Messi, L. Suárez, Neymar. All.: Luis Enrique.

Eibar (4-4-2): Yoel; Capa, Arbilla, Lejeune, Juncà; Rubén Peña (67' Pedro León), Escalante (84' Rivera), Dani Garcia, Inui; Enrich (76' Gálvez), García. All.: Mendilibar.

Arbitro: Hernández Hernández.

Gol: 7' e 61' Inui (E), 63' aut. Juncà (B), 73' L. Suárez (B), 75' rig. e 92' Messi (B).

Note - Recupero: 0+3. Espulso: 74' Capa (E) per doppia ammonizione. Ammoniti: Escalante, Capa, Busquets, Rubén Peña. Al 70' Yoel (E) para calcio di rigore di Messi (B).