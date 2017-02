Rimonta incredibile dell'Atlético: Griezmann regala i tre punti nel finale, 3-2 al Celta Vigo

tra poco il report completivo...

Cronaca

Pronti via e il Celta Vigo è subito arrembante con Jozabed che cerca la conclusione sul palo più lontano, ma trova una deviazione in angolo. Sul corner conseguente fa la frittata il portiere Moyà che esce malissimo e consegna l'assist per Gustavo Cabral, che a porta vuota non può far altro che depositare in rete per il vantaggio galiziano. La risposta dell'Atlético, però, non si fa attendere e arriva poco più tardi il pareggio di Fernando Torres che con una spettacolare rovesciata lascia a bocca aperta il portiere Sergio Álvarez. Il Celta non demorde e Iago Aspas va vicino al nuovo vantaggio con un colpo di testa ad incrociare, mentre Jozabed ci riprova da fuori trovando solo il palo alla sinistra di Moyà. Anche l'Atlético ha un'occasionissima per il sorpasso grazie al penalty conquistato da Carrasco per il contatto in area con Roncaglia (più che dubbio): ma il dischetto non è la specialità della casa e anche Torres sbaglia dagli 11 metri, calciando sulla traversa (terzo rigore sbagliato nelle ultime tre partite per l'Atlético).

L'Atlético chiude tutti i buchi nella ripresa con l'ingresso di Vrsaljko su Pione Sisto, ma in contemporanea la squadra di Simeone non riesce più a creare pericoli. Entrano a questo punto Correa e Gameiro, ma sul più bello si risvegliano i galiziani che, con Guidetti, trovano la rete del 2-1 in contropiede (assist di Iago Aspas). Nel finale però l'Atlético si riscatta: grandissimo gol anche per Ferreira Carrasco che pareggia i conti con un destro al volo dal limite all'86', due minuti più tardi c'è l'incredibile sorpasso con Griezmann che non sbaglia da due passi sulla sponda di Gameiro. Ci sarebbe anche il tempo per il 4-2 ma Gameiro fallisce a porta vuota, colpendo la traversa.

La statistica

6 - L'Atlético Madrid è la squadra con più rigori sbagliati in Europa in questa stagione: 6 errori su 9 tentativi dopo il penalty non concretizzato da Torres contro il Celta Vigo. Avevano sbagliato anche Griezmann (contro Valencia e Leganés in campionato e contro il Bayern in Champions), Gabi (contro il Valencia in campionato) e Gameiro (contro il Barcellona in Coppa del Re).

Il migliore

Yannick FERREIRA CARRASCO - Prima dei gol e della rimonta, è l'unico a crederci nel nulla della ripresa. È proprio il belga a risvegliare l'Atlético con uno splendido destro, regalando ai suoi il gol del 2-2 e qualche motivo in più per credere nella vittoria.

Il peggiore

Torres JUANFRAN - Che passo indietro da parte del terzino della Nazionale tra la doppia sfida di Coppa contro il Barcellona e la sfida interna contro il Celta Vigo. Il classe '85, ormai da qualche partita, non riesce più a superare l'uomo, raggiungere il fondo e crossare in mezzo. Simeone non vuole aspettare e all'intervallo sceglie Vrsaljko al suo posto per avere più spinta sulla destra.

Tabellino

Atlético Madrid-Celta Vigo 3-2

Atlético Madrid (4-4-2): Moyà; Juanfran (46' Vrsaljko), Savić, Lucas Hernández, Filipe Luís; Gabi, Koke, Saúl Ñíguez (73' Á.Correa), Ferreira Carrasco; Griezmann, F.Torres (76' Gameiro). All. Diego Simeone

Celta Vigo (4-4-3): Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny Castro; P.Hernández, Radoja, Jozabed (64' Wass); Iago Aspas (85' Marcelo Díaz), Guidetti, Pione Sisto (70' Bongonda). All. Eduardo Berizzo

Marcatori: 6' Cabral (C); 11' F.Torres (A); 78' J.Guidetti (C); 86' Ferreira Carrasco (A), 88' Griezmann (A)

Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Ammoniti: 42' Guidetti, 74' Jonny Castro, 90+1 Gabi

Espulsi: nessuno