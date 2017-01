Rinnova oppure no? Le 5 domande sull'intrigo Leo Messi-Barcellona e sul futuro della Pulce

Che farà Leo Messi? Rinnoverà o non rinnoverà con il Barcellona? Mentre le trattative per allungare (e ovviamente migliorare) il suo contratto in scadenza nel 2018 proseguono a tentoni, in Catalogna l'ansia sale. Ma è un'ansia davvero giustificata? Proviamo a capirlo attraverso una serie di questioni alle quali dare risposta.

Perché non rinnova e quali sono le grane per il rinnovo?

Si parla del rinnovo di uno dei due fuoriclasse più forti del mondo, non di un giocatore normale. Ed è dunque logico che le trattative vadano per le lunghe. Amore per il Barcellona? Sì, per carità. Ma anche lui guarda (giustamente) anche al portafogli e non solo al cuore. Messi non può essere considerato calcisticamente anziano, ma alle soglie della trentina anche lui sa come questo potrebbe essere uno degli ultimi contratti davvero vantaggiosi della propria carriera. E vuole sfruttare l'opportunità.

Quali società possono essere realmente interessate a lui?

Poche, pochissime. In termini prettamente monetari, non si contano nemmeno sulle dita di una mano. Il Paris Saint-Germain, che oltre a lui sogna anche Neymar, il Manchester City del suo mentore Pep Guardiola, magari il Manchester United. A ballare sono cifre impensabili che solo club con proprietà "particolari" (gli sceicchi, ad esempio) potrebbero permettersi di pagare.

Lionel Messi et Pep Guardiola lors de la demi-finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le FC Barcelone le 12 mai 2015.Eurosport

Vederlo in Serie A è pura follia?

Sì. Proprio per la motivazione citata poco più su. E poi Serie A, oggi, significa solo Juventus o Inter: se Messi non è mai entrato nei pensieri bianconeri, la politica di Suning non è quella di svenarsi per un trentenne, nonostante il trentenne in questione sia il giocatore più forte e decisivo degli ultimi 10 anni. Ecco perché le voci di un possibile approdo di Messi a Milano devono essere delegittimate a rumors con scarsissimo fondamento.

Per il Barcellona sarebbe un affare vendere Messi o un clamoroso autogol?

Non è mai un affare lasciar partire un alieno. Messi il Barcellona se l'è cresciuto in casa, lo ha curato e gli ha permesso di diventare quello che è diventato, ricevendo in cambio numeri semplicemente sensazionali. Leo ha ancora tantissimo da dare al Barça, e in Catalogna ne sono tutti coscienti. Vederlo con la maglia di un altro club europeo sarebbe uno smacco difficilmente sopportabile.

Perché alla fine nonostante i boatos dei media tutti (a cominciare dal padre) credono che rimarrà al Barça?

Soprattutto per la questione che spiegavamo all'inizio: in fase di trattativa per il rinnovo di un contratto, specialmente se tale contratto riguarda cifre altissime, non trovare immediatamente un accordo rappresenta la normalità. Servono settimane, spesso anche mesi come sta accadendo nel caso di Messi. Ma poi, spesso, arriva il finale felice: dopo tanto penare, sarebbe una sorpresa se dovesse consumarsi la clamorosa rottura.