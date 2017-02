Rinviata Celta Vigo-Real Madrid, blancos più freschi in Champions col Napoli

La partita di Liga tra Celta vigo e Real Madrid è stata rinviata. Nella notte, una tempesta che si è abbattuta sulla Galizia ha provocato danni, colpendo anche lo stadio di Vigo. Il Balaidos è infatti stato vittima di violente e sferzanti raffiche che hanno in parte sradicato le coperture del tetto.

La furia del temporale

Autorità e Vigili del Fuoco sono subito intervenuti e hanno lavorato durante la notte per mettere in sicurezza la zona e inizialmente sembrava che la gara si dovesse giocare regolarmente; tuttavia i tecnici intervenuti non hanno potuto garantire che le parti colpite dalla tempesta non rischiassero di staccarsi ulteriormente e siccome si sta parlando di granndi lastre che potrebbero cadere sulla folla da un'altezza considerevole, alla fine si è optato per la sospensione del match.

Real più fresco alla sfida col Napoli

Tutto questo può avere delle ripercussioni anche qui in Italia: stiamo parlando del Napoli, prossimo avversario dei merengues in Champions Leage. Il club madrileno, infatti, a questo punta si avvicina all'appuntamento già abbastanza ostico di per sé per gli azzurri con una partita in meno nelle gambe. Questo vuol dire che la squadra sarà più fresca e che per questo turno viene scongiurato qualsiasi tipo d'infortunio da contrasto di gioco. Martedì 7, alle 20:45, al San Paolo contro il Napoli ci sarà un avversario in più: il riposo...