Roberto Soriano gela il Calderon, il Villarreal si conferma bestia nera dell'Atletico

Un gol di Roberto Soriano, entrato dalla panchina, condanna l'Atletico Madrid alla seconda sconfitta del 2017 dopo quella contro il Barcellona e riapre la corsa al terzo posto, che stasera i colchoneros potevano definitivamente chiudere. L'italiano la decide all'82' e conferma che il Villarreal è la bestia nera dell'Atletico, che non batte i galli da due anni (l'ultima volta fu nell'aprile 2015). Sfortunato Simeone, che è costretto a sostituire Carrasco dopo solo dieci minuti dal suo ingresso in campo, per una botta alla schiena. Per Roberto Soriano è il nono gol stagionale in Liga, il suo impatto sul terreno di gioco è stato devastante e ha capovolto una partita che l'Atletico Madrid stava cercando di vincere, dominando fin dall'inizio. Ora il Siviglia, impegnato in casa contro il Celta Vigo, può agganciare l'Atletico al terzo posto e lanciare la volata da qui al termine della stagione.

La cronaca della partita

Il primo tempo non eccelle per qualità e bellezza, però in generale è l’Atletico Madrid a fare molto di più rispetto al Villarreal, che al palleggio non fa corrispondere reali occasioni da gol. Al 12’ c’è subito da segnalare una doppia occasione per i padroni di casa: sul destro di Correa è bravo Andrès Fernandez, che è attento anche sul colpo di testa successivo di Saul, imbeccato da Griezmann. Al 32’ altra doppia occasione ravvicinata per i colchoneros: verticalizzazione per Griezmann che calcia di sinistro ma trova la risposta di Andrès Fernandez, poi a rimorchio arriva Gaitan di testa ma non trova il tap-in vincente. Un minuto dopo Correa con il destro dal limite accarezza l’esterno della rete mettendo i brividi al Villarreal. Nella ripresa è Gaitan ad avere la prima grande occasione: a tu per tu con Andrès Fernandez, Gaitan gli calcia addosso e non trova il vantaggio commettendo un errore colossale. Al 68’ Filipe Luis ci prova con un destro a giro dall’interno dell’area, ma calcia alto. Al 72’ lo sfortunato Carrasco, entrato al 56’ al posto di Gaitan, è costretto al cambio per un problema alla spalla: al suo posto entra Torres che si rende subito pericoloso con un anticipo di testa con cui non trova però la porta. L'ingresso di Roberto Soriano sveglia però il Villarreal, che in pochi minuti crea due occasioni proprio con l'italiano: prima un bel destro da fuori, poi un piattone in corsa su assist di Castillejo che viene murato dalla difesa dei colchoneros. All'82' però la grande sorpresa, perché sul cross di Bakambu è proprio Roberto Soriano a trovare la deviazione decisiva: 1-0 Villarreal, che si conferma la bestia nera dell'Atletico.

La statistica chiave

2 – L’Atletico non batte il Villarreal da due anni (l’ultima volta il 28 aprile 2015): nel mezzo, tre sconfitte ed un pareggio.

Il tweet

Il migliore

Roberto SORIANO– Entra, azzanna la partita e la decide con il gol all'82' il suo nono stagionale. Impatto devastante!

Il peggiore

Nico GAITAN – Usa il sinistro, sempre il sinistro, solo il sinistro e anche quando ha un’occasione favorevole sul destro, non calcia. Viene fischiato dal Calderon, è un lontanissimo parente del giocatore visto al Benfica.

Il tabellino

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Giménez, Godín, Savic, Filipe Luis; Gabi, Koke, Saúl, Gaitán (dal 56’ Ferreira Carrasco, dal 72’ Fernando Torres); Griezmann, Correa (dal 56’ Gameiro). All. Simeone

Villarreal (4-4-2): Andrés; Rukavina, Álvaro, Musacchio, Jaume Costa; Jonathan Dos Santos, Bruno, Trigueros, Castillejo; Sansone (dal 76' Bakambu), Adrián (dal 64’ R. Soriano). All. Escribà

Arbitro: Ignacio Iglesias Villanueva

Gol: Soriano all'82'

Ammonito: Gabi, Trigueros, Rukavina, Musacchio, Jaume Costa, Godin, Bakambu.