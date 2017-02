Ronaldinho is back: sarà ambasciatore del Barcellona nel mondo

Ronaldinho-Barcellona, si è riaccesa la fiamma. L’ex numero dieci della squadra catalana è rientrato nei ranghi del club assumendo la carica di ambasciatore del Barça nel mondo. Il Barcellona ha annunciato il raggiunto accordo con la leggenda del calcio brasiliano, specificando quali saranno le sue mansioni in un comunicato ufficiale del sito web.

Ronaldinho sarà ambasciatore e rappresentante del club in vari eventi che si terranno nei prossimi anni. In particolare farà parte del Legends Project, una squadra composta da vecchie glorie del Barça che aiuterà, tramite partite disputate in tutto il mondo, a globalizzare il marchio del Barcellona e i suoi valori. Prenderà inoltre parte a sessioni di allenamento, eventi istituzionali e altre attività organizzate dal club.

Ronaldinho collaborerà inoltre nell'ambito dello sviluppo del settore giovanile condividendo la sua esperienza con i ragazzi tramite discorsi didattici oltre a essere coinvolto nella FC Barcelona Foundation in progetti di beneficienza collegati all'Unicef. L'accordo verrà messo nero su bianco venerdì pomeriggio alla presenza del presidente Josep Maria Bartomeu.