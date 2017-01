Sansone illude il Villarreal ma Messi salva ancora il Barcellona: 1-1 al Madrigal

tra poco il report completo...

Cronaca

Parte col piede giusto il Villarreal che con la sua pressione mette subito in difficoltà la difesa del Barcellona. Al 10' Jonathan dos Santos ha l'occasionissima per l'1-0 ma il messicano manda sopra la traversa dopo l'ottimo servizio di Roberto Soriano. Neymar e Suárez non spaventano Asenjo mentre dall'altra parte è ancora il Villarreal a sfiorare il vantaggio, ma Sansone calcia in bocca a ter Stegen dopo aver superato - con un autentico numero di alta scuola - Mascherano e Busquets. Il Barcellona cresce però nella seconda parte di tempo, Neymar sfiora il palo con un tiro dal limite mentre è super Asenjo sul colpo di testa di Messi, pericolosissimo sugli sviluppi di un corner.

In avvio di ripresa è il Barcellona a fare la voce grossa ma in contropiede il Villarreal è letale e Nicola Sansone supera ter Stegen in diagonale dopo l'assist di Pato. Il Barcellona cerca subito il pari ma il primo tiro di Messi viene deviato col braccio da parte di Bruno Soriano (l'arbitro non concede il rigore), al secondo tentativo l'argentino colpisce invece il palo alla destra di Asenjo. Dall'altra parte si lamenta anche il Villarreal con il braccio di Mascherano sulla conclusione di Roberto Soriano, ma anche in questo caso l'arbitro lascia continuare. Luis Enrique fa entrare Denis Suárez e Arda Turan e passa così al 3-4-3 che non porta però i suoi frutti. Al 90' arriva però la punizione vincente di Messi che calcia alla perfezione dove Asenjo non ci può proprio arrivare: 1-1 che salva la baracca anche se il Barcellona scivola così al terzo posto.

Tabellino

Villarreal-Barcellona 1-1

Villarreal (4-4-2): Asenjo; Mario Gaspar, Musacchio (87' Álvaro González), Víctor Ruiz, Juame Costa; Jonathan dos Santos, Trigueros, Bruno Soriano, Roberto Soriano (83' Rodrigo Hernández); N.Sansone, Pato (76' Samu Castillejo). All. Fran Escribá

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Digne (71' Arda Turan); André Gomes (68' D.Suárez), Busquets, Iniesta; Messi, L.Suárez, Neymar. All. Luis Enrique

Marcatori: 49' N.Sansone (V); 90' Messi (B)

Arbitro: Ignacio Iglesias Villanueva

Ammoniti: 70' Juame Costa, 78' Sergi Roberto, 78' N.Sansone, 83' Piqué

Espulsi: 90+4 Juame Costa (V)