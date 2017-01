Sansone illude il Villarreal ma Messi salva ancora il Barcellona con una magia: 1-1 al 90'

Meno male che c'è Messi. Il Barcellona rischiava di parte con due sconfitte, quella del San Mamés contro l'Athletic in Coppa del Re e quella di questa sera contro il Villarreal dove ci si poteva giocare molto della stagione. Il Sottomarino giallo ci ha provato, come fatto un mese fa contro l'Atlético Madrid (3-0 per la squadra di Fran Escribá) ma questa volta Pato e compagni si sono dovuti arrendere alla magia di Messi al 90'. Un vero peccato per i padroni di casa, trainati dalle grandi prestazioni di Roberto Soriano e soprattutto di Nicola Sansone, sesto italiano di sempre ad andare a segno contro il Barcellona nel campionato spagnolo. Un pari che salva Luis Enrique, ma continuano i malumori nello spogliatoio visto l'andazzo che ha investito i catalani (vedi l'esclusione per scarso rendimento di Rakitić). Peccato quindi per il Villarreal, che in stagione aveva fermato anche il Real Madrid (1-1 al Bernabéu) fermando la striscia di vittorie consecutive di Zidane. La forza di questa squadra resta però grandissima e per la Roma sarà davvero dura riuscire a passare il turno nella doppia dei sedicesimi di finale di Europa League.

Cronaca

Parte col piede giusto il Villarreal che con la sua pressione mette subito in difficoltà la difesa del Barcellona. Al 10' Jonathan dos Santos ha l'occasionissima per l'1-0 ma il messicano manda sopra la traversa dopo l'ottimo servizio di Roberto Soriano. Neymar e Suárez non spaventano Asenjo mentre dall'altra parte è ancora il Villarreal a sfiorare il vantaggio, ma Sansone calcia in bocca a ter Stegen dopo aver superato - con un autentico numero di alta scuola - Mascherano e Busquets. Il Barcellona cresce però nella seconda parte di tempo, Neymar sfiora il palo con un tiro dal limite mentre è super Asenjo sul colpo di testa di Messi, pericolosissimo sugli sviluppi di un corner.

Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi (L) vies with Villarreal's midfielder Bruno Soriano during the Spanish league football match Villarreal CF vs FC Barcelona at El Madrigal stadium in Vila-real on January 8, 2017.AFP

In avvio di ripresa è il Barcellona a fare la voce grossa ma in contropiede il Villarreal è letale e Nicola Sansone supera ter Stegen in diagonale dopo l'assist di Pato. Il Barcellona cerca subito il pari ma il primo tiro di Messi viene deviato col braccio da parte di Bruno Soriano (l'arbitro non concede il rigore), al secondo tentativo l'argentino colpisce invece il palo alla destra di Asenjo. Dall'altra parte si lamenta anche il Villarreal con il braccio di Mascherano sulla conclusione di Roberto Soriano, ma anche in questo caso l'arbitro lascia continuare. Luis Enrique fa entrare Denis Suárez e Arda Turan e passa così al 3-4-3 che non porta però i suoi frutti. Al 90' arriva però la punizione vincente di Messi che calcia alla perfezione dove Asenjo non ci può proprio arrivare: 1-1 che salva la baracca anche se il Barcellona scivola così al terzo posto.

La statistica

30 - I gol segnati su punizione diretta da parte di Messi in carriera (24 con il Barcellona e 6 in Nazionale con l'Argentina).

Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi (L) celebrates with Barcelona's Brazilian forward Neymar after scoring during the Spanish league football match Villarreal CF vs FC Barcelona at El Madrigal stadium in Vila-real on January 8, 2017.AFP

Il Tweet

Un italiano a segno contro il Barcellona. Non è la prima volta nella Liga, Sansone è in buona compagnia: ai catalani avevano fatto gol anche Vieri, Lanna, Fiore, Osvaldo e Fausto Rossi...

Il migliore

Lionel MESSI - Ci sarebbe piaciuto dare questo 'titolo' a Sansone per la prestazione, ma Messi è stato - ancora una volta - di un altro pianeta. E' stato l'unico a cercare veramente il pareggio con un palo, un rigore procurato (clamorosamente non assegnato dal direttore di gara) e un gol fantastico su punizione. Il Barcellona deve proprio dire, meno male che c'è Messi.

Il peggiore

Samu CASTILLEJO - Per la prestazione offerta è quasi impossibile trovare un peggiore nel Villarreal, almeno nei giocatori che sono partiti dal primo minuto. Samu Castillejo invece si è fatto prendere da troppa foga nel finale ed è stato proprio lui a regalare la punizione decisiva a Messi.

Tabellino

Villarreal-Barcellona 1-1

Villarreal (4-4-2): Asenjo; Mario Gaspar, Musacchio (87' Álvaro González), Víctor Ruiz, Juame Costa; Jonathan dos Santos, Trigueros, Bruno Soriano, Roberto Soriano (83' Rodrigo Hernández); N.Sansone, Pato (76' Samu Castillejo). All. Fran Escribá

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Digne (71' Arda Turan); André Gomes (68' D.Suárez), Busquets, Iniesta; Messi, L.Suárez, Neymar. All. Luis Enrique

Marcatori: 49' N.Sansone (V); 90' Messi (B)

Arbitro: Ignacio Iglesias Villanueva

Ammoniti: 70' Juame Costa, 78' Sergi Roberto, 78' N.Sansone, 83' Piqué

Espulsi: 90+4 Juame Costa (V)