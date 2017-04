Settebello Barcellona, tutto troppo facile contro l'Osasuna: spettacolare 7-1 al Camp Nou

Tutto troppo facile per il Barcellona. La serata del Camp Nou per i blaugrana si trasforma in poco più di un allenamento, con i catalani che superano l’Osasuna lasciando agli avversari una finestra di soli dieci minuti di speranza. Finisce con un roboante 7-1 per la formazione di Luis Enrique, grazie alle doppiette di Messi, di André Gomes, di Paco Alcacer e al gol di Mascherano, il primo per il Jefecito in blaugrana: per il Barça è la decima vittoria consecutiva casalinga in Liga quest’anno, la decima nelle ultime undici partite contro l’Osasuna. Con questo successo i catalani mettono pressione al Real Madrid (in campo al Riazor contro il Deportivo alle 21.30) e si portano a più tre in classifica. L’Osasuna si rende vivo e pericoloso solo nel primo quarto d’ora della ripresa, trovando il gol del 2-1 con la punizione di Roberto Torres. Poi una valanga blaugrana con una menzione speciale per Javier Mascherano, che dopo sette anni di Barcellona trova il suo primo gol con la maglia del Barcellona, su calcio di rigore. Il messaggio che arriva dalla Catalogna è forte e chiaro, dunque: la Liga è aperta, apertissima, ed il Madrid dovrà sudare fino alla fine. Ed il Camp Nou prima del fischio d'inizio ha festeggiato i 500 gol di Messi, giusto in tempo perché la Pulce questa sera andrà a dormire a quota 502 in carriera.

La cronaca della partita

Per inquadrare meglio la prima frazione basta un dato: zero conclusioni da parte dell’Osasuna e Ter Stegen che tocca il pallone solo con i piedi nei primi quarantacinque minuti. Per il Barça è pura accademia, ed il vantaggio arriva subito: Messi ruba palla a metà campo e si invola, superando Sirigu con un pallonetto. Il 2-0 lo segna Andrè Gomes, girando di destro un cross di Rakitic. Sembra tutto troppo facile se non che, in un eccesso di narcisismo, il Barça esageri nello specchiarsi e conceda all’Osasuna di rientrare in partita ad inizio ripresa con la punizione di Roberto Torres che buca un colpevole Ter Stegen. Sembra il preludio ad un’altra partita, o quantomeno ad un Osasuna più presente nel match. Nulla di più diverso: tra il 57’ ed il 67’ i catalani segnano quattro gol e mandano in archivio la pratica. Ri-apre le danze Andrè Gomes, segnando la sua prima doppietta in blaugrana ribadendo in rete una conclusione di Piquè fermata dal palo. Il quarto sigillo è di Messi, che segna il suo gol numero 502 con un sinistro a giro che lascia di sasso Sirigu. Prosegue Paco Alcacer, che in scivolata supera Sirigu per il 5-1, si aggiunge alla festa Javier Mascherano su un rigore che Rakitic gentilmente gli lascia, per il suo primo gol in maglia catalana. Chiude i giochi Paco Alcacer, all’86’, saltando Sirigu e depositando a porta vuota.

Leo Messi (Barcelona) abre el marcador ante el OsasunaGetty Images

Il tweet

La statistica chiave

501 – Quello segnato da Paco Alcacer, per il 7-1 finale, è il gol numero 501 della gestione di Luis Enrique.

Il migliore in campo

Javier MASCHERANO - Forse lo meriterebbe Messi, forse Andrè Gomes, ma dopo 319 presenze da faticatore, trova la gioia del primo gol con il Barcellona. Gioia meritata.

Il peggiore in campo

TER STEGEN - La sufficienza con cui affronta la punizione di Roberto Torres è abbastanza imbarazzante, una grave disattenzione che contro l'Osasuna non costa caro, ma in altre occasioni può essere letale.

Il tabellino

Barcellona (3-4-3): Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Digne; Denis, Busquets, Rakitic, Andre Gomes; Alcácer, Messi (dal 63' Alena), Arda Turan. All. Luis Enrique

Osasuna (4-4-2): Sirigu; Buñuel, Oier, Steven, Fuentes; Torres, Fausto, Fran Mérida (dal 79' Causic), De Las Cuevas, Romero (dal 72’ Olavide); Sergio León (dal 73’ Kodro). All. Vasiljevic

Arbitro: Munuera Montero

Gol: al 12’ Messi, al 30’ Gomes, al 48’ Torres, al 57’ Gomes, al 61’ Messi, al 64’ Paco Alcacer, al 67’ Mascherano, all’86’ Alcacer.