Si rivedono Kovacic e Morata, anche Ronaldo partecipa alla festa: 3-0 del Real Madrid

Dopo i fischi e le polemiche dell'ultima settimana, il Real Madrid torna a sorridere e torna a fare pace col Bernabéu. Sia chiaro, non tutto è risolto ma la squadra di Zidane prova a ripartire con più serenità, sfruttando anche i passi falsi di Barcellona e Siviglia. 3-0 alla Real Sociedad che è intraprendente ma inefficace in avanti, mentre i blancos sono bravi a trovare il vantaggio nel primo tempo con l'incursione di Kovacić, che riconquista a pieno titolo un posto a centrocampo. Gol e assist per Ronaldo e torna a festeggiare anche Morata che non segnava da inizio di Dicembre... Insomma una domenica da ricordare per il Real Madrid; unico neo, l'ammonizione di Kroos che salterà quindi per squalifica il prossimo match contro il Celta Vigo.

Cronaca

Prima parte di gara molto confusa con il Real Madrid che fatica a sfondare per vie centrali, con la Real Sociedad molto brava a chiudere le reti di passaggio. Si fa pericoloso, invece, Willian José che cerca il classico gol dell'ex con una punizione velenosissima che non sorprende però Keylor Navas. 0 gioco sulle fasce laterali per i padroni di casa, 50% di possesso palla per ambo le squadre, gara quindi bloccata, ma al 38' arriva la giocata decisiva con l'assist di Ronaldo che libera in area Kovacić, freddo nel superare Rulli in uscita. Il Real Madrid avrebbe anche l'occasione di raddoppiare ma Ronaldo non tira e preferisce servire l'assist per Benzema, ma i due non si intendono; dall'altra parte sfiora invece il pari Juanmi ma la sua conclusione - dopo il tacco di Sergio Canales - non trova la porta di Keylor Navas.

Ad inizio ripresa il Real Madrid non sembra essere entrato in campo e Kévin Rodrigues ha subito un'occasione, ma viene chiuso in angolo. È solo un'illusione però, e al primo affondo i padroni di casa raddoppiano con Cristiano Ronaldo, abile a superare Rulli con uno scavetto dopo l'assist di Kovacić. La Real Sociedad non riesce a risponde mentre il Madrid sbaglia in un paio di occasioni il tris. I baschi restano anche in 10 per l'espulsione di Iñigo Martínez, e il Real Madrid - forte della superiorità numerica - può chiudere così il match con la rete del neo entrato Morata che in tuffo supera Rulli sull'assist di Lucas Vázquez.

La statistica

1+1 - Manca Modrić? C'è Kovacić che ritrova fiducia nel centrocampo del Real Madrid con un gol e un assist nella stessa gara (prima volta in assoluto con la camiseta blanca).

Real Madrid's Mateo Kovacic celebrates scoring a goalAFP

Il Tweet

Kovacić un fiasco? C'è chi porta all'attenzione degli addetti ai lavori, la stagione di André Gomes con il Barcellona...

Il migliore

Cristiano RONALDO - Performance sicuramente non regolare del portoghese che alterna grandi giocate a diversi errori. CR7 è comunque decisivo per il suo Real Madrid, ottimo l'assist per il primo gol di Kovacić e delizioso scavetto per il 2-0 ad inizio secondo tempo.

Real Madrid's Portuguese forward Cristiano Ronaldo (C) is congratulated by Real Madrid's defender Sergio Ramos (L) and Real Madrid's Brazilian midfielder Casemiro after scoring a goal during the Spanish league football match Real Madrid CF vs Real SociedaAFP

Il peggiore

David ZURUTUZA - In queste partite è sempre uno dei migliori nelle fila dei baschi. Questa sera, però, il classe '86 non batte nessun colpo: un fantasma sia in fase offensiva che in fase difensiva.

Tabellino

Real Madrid-Real Sociedad 3-0

Real Madrid (4-3-3): K.Navas; Danilo, Varane, Sergio Ramos, Nacho Fernández; Kovacić (78' Isco), Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez (84' Asensio), Benzema (66' Morata), Cristiano Ronaldo. All. Zinédine Zidane

Real Sociedad (4-3-3): Rulli; Zaldúa, Raúl Navas, Iñigo Martínez, K.Rodrigues; Zurutuza, Illarramendi, Sergio Canales (78' Granero); Juanmi, Willian José (57' Carlos Vela), Mikel Oyarzabal (57' Xabi Prieto). All. Eusebio Sacristán

Marcatori: 38' Kovacić (M), 51' Cristiano Ronaldo (M), 82' Morata (M)

Arbitro: Mario Melero López

Ammoniti: 6' Iñigo Martínez, 39' Kroos, 71' K.Rodrigues, 77' Lucas Vázquez

Espulsi: 74' Iñigo Martínez (S)