Simeone allenatore dell'anno per l'IFFHS: batte Zidane e Ranieri. Allegri 9°. Tra i ct vince Santos

Non ha portato a casa nessun trofeo, a differenza di quanto accaduto nella stagione 2013-2014, però Diego Simeone per l'Istituto Internazionale di storia e statistica del calcio è stato comunque il miglior allenatore del 2016. Il tecnico dei Colchoneros, finalista dell’ultima Champions League con 113 punti, ha preceduto Zinedine Zidane, che ha sconfitto proprio il Cholo in finale di Champions League vincendo al debutto la Coppa delle grandi orecchie, fermatosi a quota 108 punti e Claudio Ranieri, artefice del ‘miracolo’ Leicester che ne ha ottenuti 86.

La classifica vede poi nell'ordine Pep Guardiola (Manchester City) con 62, Unai Emery (Psg) con 38, Luis Enrique (Barcellona) con 24, Jurgen Klopp (Liverpool) con 16, Mauricio Pochettino (Tottenham) con 15, Massimiliano Allegri (Juventus) con 6 voti e Pitso Mosimane, allenatore dei sudafricani dei Mamelodi Sundowns, con 5.

Diego Simeone (Atletico Madrid) 113 punti Zinedine Zidane (Real Madrid) 108 Claudio Ranieri (Leicester) 86 Josep Guardiola (Bayern Monaco/Manchester City) 62 Luis Enrique (Barcellona) 24 Jurgen Klopp (Liverpool) 16 Mauricio Pochettino (Tottenham) 15 Massimiliano Allegri (Juventus) 6 Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns) 5 Arsene Wenger (Arsenal) 4 Leonardo Jardim (AS Monaco) 3 Laurent Blanc (PSG) 3

Tra i ct domina Fernando Santos: Conte 6°

Nella graduatoria invece dei commissari tecnici, il primato va a Fernando Santos: tecnico capace di trascinare il Portogallo al trionfo all’Europeo. Quasi plebiscitaria in questo caso l’elezione del 62enne ct lusitano che ha ricevuto 199 preferenze, oltre 120 in più di Lagerback, ct dell’Islanda a Euro 2016 ed ora selezionatore della Svezia, che si piazza al secondo posto davanti al tedesco Low (62). Settimo Antonio Conte con 17 punti.

Fernando Santos (Portogallo) 199 punti Lars Lagerbeck (Svezia / ct Islanda) 71 Joachim Löw (Germania) 62 Chris Coleman (Galles) 61 Didier Deshamps (Francia) 52 Antonio Conte (Italia) 17 Ante Cacic (Croazia) 8 Marc Wilmots (Belgio) 3 Tite (Brasile) 3 Bernd Storck (Ungheria) 1 Ange Postecoglu (Australia) 1 Adam Nawalka (Poland) 1