Simeone: "L'Inter? Potrei anche restare all'Atletico Madrid..."

" Il futuro? Tutti dicono che potrei andare via fra un anno e mezzo e molta gente pensa che sia così; invece potrei anche rinnovare. "

Così l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ai microfoni di BeIn Sports parla del suo futuro. "In Italia hanno chiesto a mia sorella e a mio figlio se un giorno allenerò l'Inter - ha aggiunto il Cholo - e loro hanno risposto che in futuro potrebbe succedere". "Ora ho deciso di non parlare di questi argomenti, le parole vanno e vengono, quel che conta è il campo e quando andrò via dall'Atletico sarà solo perché sarò convinto che è la soluzione migliore per il club", ha concluso Simeone come riporta la stampa spagnola.