Siviglia e Real Sociedad bloccate sull'1-1, viva la corsa per i posti in Europa

Finisce 1-1 Siviglia-Real Sociedad, anticipo della 36° giornata di Liga spagnola. In vantaggio di padroni di casa con Sarabia, raggiunti al 61’ dal gol di Vela. Risultato che tiene la squadra di Sampaoli al quarto posto e la Real al settimo, con i giochi per i posti in Europa ancora apertissimi visti i 7 punti che distanziano le due squadre. La Sociedad non può più sognare la Champions, ma Villarreal (5°) e Athetlic Bilbao (6°) possono accorciare sulla formazione andalusa.