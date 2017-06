Stangata per l'Atletico Madrid: confermato il blocco del mercato fino a gennaio 2018

Colpo basso per l'Atletico Madrid, che ha visto nella mattina adi oggi confermata la sanzione da parte del Tas: i colchoneros non potranno operare in questa finestra estiva di mercato. La decisione nei confronti dei biancorossi di Madrid è giunta per aver infranto il regolamento (nello specifico gli articoli 5, 9, 19 e 19 bis) sulla compravendita di calciatori di età inferiore ai 18 anni. Il club potrà sì muoversi sul mercato, ma gli eventuali acquisti saranno effettivi e tesserabili solo a partire dal gennaio 2018. Un esempio in questo senso può essere il caso Arda Turan-Barcellona: i blaugrana acquistarono in estate il turco proprio dall'Atletico Madrid, ma Turan fu utilizzabile solo a partire dal gennaio successivo.

Questa sanzione indubbiamente congela il mercato in entrata, e nei giorni scorsi si era parlato con insistenza di un interessamento per Andrea Belotti ma anche per il Papu Gomez, ma influenza anche quello in uscita: Antoine Griezmann, che sembrava promesso sposo del Manchester United, non è più così sicuro di partire dal momento che l'Atletico non avrebbe la materiale possibilità di sostituirlo in estate. Nelle mire dei colchoneros, oltre ai citati Belotti e Gomez, come prima scelta c'era il cavallo di ritorno Diego Costa. Tutto bloccato, dunque, e dinemiche di mercato che così cambieranno in maniera sensibile.