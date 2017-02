Tutto (troppo) facile per il Barcellona: secco 6-0 all'Alavés, doppietta per Luis Suarez

Quella tra Alavés e Barcellona sarà anche la finale di Coppa del Re, ma i blaugrana mettono subito le cose in chiaro con un netto 6-0 in campionato. Nonostante qualche fatica di troppo in avvio di gara, i catalani segnano praticamente ad ogni affondo con reti per Messi, Luis Suárez (solo in testa alla classifica marcatori) e Neymar. Dietro non si sentono le assenze di Piqué, Mascherano e Alba mentre a centrocampo collezionano ancora minuti Busquets ed Iniesta, in una situazione certamente più tranquilla rispetto al finale caotico della gara contro l'Atlético Madrid di qualche giorno fa. Buone, dunque, le sensazioni in vista della sfida di Champions contro il PSG di Cavani, Draxler e Di María; unica sfortuna l'infortunio di Aleix Vidal. L'ex Siviglia è uscito in barella per un problema alla caviglia destra, problema che gli potrà costare addirittura il resto della stagione. Un vero peccato per il classe '89, che stava spodestando Sergi Roberto nelle gerarchie di Luis Enrique per il ruolo di terzino destro.

Cronaca

Avvio difficile al Mendizorrotza, con il Barcellona che fatica a trovare spazi contro la difesa molto compatta dell'Alavés. Ci prova subito Messi ma il suo sinistro non ha potenza, mentre la conclusione di Aleix Vidal finisce alta sopra la traversa. Poi sono i baschi ad andare vicini al gol, ma ter Stegen salva tutto dopo la cavalcata di Theo Hernández che calcia troppo centrale dopo aver ridicolizzato in velocità Digne. Nel finale di tempo il Barcellona fa sul serio e nel giro di tre minuti va sul 2-0: a segno Luis Suárez su assist di Aleix Vidal, raddoppio immediato di Neymar dopo il doppio (clamoroso) errore di Pacheco e Theo Hernández.

Alavés subito pericoloso in avvio di secondo tempo ma Christian Santos spreca tutto davanti a ter Stegen, fallendo l'occasione per riaprire il match. Dall'altra parte, invece, il Barcellona segna ad ogni affondo: tris di Messi che piega la resistenza di Pacheco, poi c'è l'autogol di Aleix Ruano, il pokerisimo di Rakitić e la doppietta di Luis Suárez.

Luis Suarez celebrates with Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi and Barcelona's Brazilian forward Neymar during the Spanish league football match Deportivo Alaves vs FC Barcelona at the Mendizorroza stadium in Vitoria on Feburary 11, 2017AFP

La statistica

6 - Con la rete del 2-0, Neymar firma il suo sesto gol in campionato. Il brasiliano ha segnato, in questa stagione nella Liga, sempre e solo in trasferta (Leganés, 2x Gijón, Vigo, Éibar e Vitoria).

Il Tweet

Cavani lo aspetta, l'uruguaiano ne ha fatti 31 in 30 partite. Chi vincerà la sfida tra bomber, martedì, in Champions?

Il migliore

Luis SUÁREZ - Gioca da attaccante vero, fatica ad avere qualche pallone nella prima parte del primo tempo ma alla prima vera occasione non sbaglia davanti a Pacheco. Gioca con e per la squadra e chiude il match con la rete del 6-0.

Luis Suárez celebrando el gol ante el Alavés (Barcelona)AFP

Il peggiore

Christian SANTOS - Partita impegnativa per lui, ma l'attaccante venezuelano non fa mai paura alla coppia di centrali del Barcellona. Nell'unica occasione avuta, ad inizio secondo tempo, spreca una grande chance per riaprire il match davanti a ter Stegen.

Tabellino

Deportivo Alavés-Barcellona 0-6

Deportivo Alavés (4-2-3-1): F.Pacheco; Vigaray, Alexis Ruano, Laguardia, Theo Hernández (87' Raúl García Carnero); M.Llorente, D.Torres; Katai (57' Ó.Romero), Krsticić (46' Kiko Femenía), Sobrino; C.Santos. All. Mauricio Pellegrino

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Aleix Vidal, Umtiti (66' Alba), Mathieu, Digne; Rakitić, Busquets (65' Iniesta), André Gomes (72' Sergi Roberto); Messi, L.Suárez, Neymar. All. Luis Enrique

Marcatori: 37' e 67' L.Suárez (B), 40' Neymar (B), 59' Messi (B), 63' aut. Alexis Ruano (B), 65' Rakitić (B)

Arbitro: Carlos Clos Gómez

Ammoniti: 6' Umtiti, 59' Busquets, 61' Rakitić, 90+3 Laguardia

Espulsi: nessuno