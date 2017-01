Una doppietta di Sergio Ramos piega il Malaga, il Real Madrid soffre ma è campione d'inverno

In qualunque maniera, serviva tornare a vincere ed il Real ci è riuscito. Basta Sergio Ramos, che con una doppietta (la terza in carriera con il Real) nel giro di otto minuti, piega le resistenze del Malaga e regala alla formazione di Zidane il titolo di campione d'inverno con una giornata di anticipo. Non gioca bene in Real, anzi soffre più del lecito contro un Malaga falcidiato dalle assenze (più di dieci), ma ciò che contava, come detto, era il ritorno al successo dopo due sconfitte consecutive con il Sivigllia e con il Celta Vigo. Una brutta notizia però rende meno tenui i colori di questa vittoria, ed è l'infortunio di Marcelo, che lascia il campo al 25' quasi in lacrime. In vista della doppia sfida di Champions con il Napoli, e con anche Carvajal ai box, il Real Madrid trema.

Marcelo, triste tras retirarse lesionado del Real Madrid-MálagaAFP

Cronaca della partita

Il Malaga per i primi trentacinque minuti del match è anche gagliardo, nonostante le dieci assenze ed il momento complessivamente negativo. A partire meglio in realtà sono i blancos, che sembrano voler mettere subito in chiaro le gerarchie, ma Benzema in due occasioni manca l’appuntamento con il vantaggio: all’11’ di testa, imbezzato da Vazquez, alza sopra la traversa mentre al 15’, sempre su cross di Vazquez, cerca un improbabile tacco volante senza trovare il pallone. Nel mezzo, alla sagra dell’errore di iscrive anche un molle Ronaldo, che al 13’ spara addosso a Kameni da posizione favorevole. Gli errori del Real rinfrancano il Malaga, che al 16’ va vicino al gol con il destro del Chori Castro, che colpisce in pieno il palo. Al 25’ il Bernabeu tiene il fiato sospeso: Marcelo dopo una chiusura difensiva resta per terra ed è costretto al cambio, uscendo quasi in lacrime dal campo. In ottica Champions League, una brutta botta per i madrileni. Nelle difficoltà però viene sempre fuori la personalità di Sergio Ramos: al 35’ il capitano vola di testa su corner di Kroos, sovrasta Recio e segna l’1-0. Non contento, al 43’ sempre su assist di Kroos, si allunga in spaccata anticipando un sonnecchioso Kameni e segnando il 2-0. Nella ripresa però il Malaga non molla e riesce a rientrare nella partita: al 63’ Juanpi raccoglie una respinta di Navas sul tentativo di Juan Carlos e riapre la partita di sinistro. Un minuto dopo il Chori Castro sfiora il pareggio ma il suo sinistro e le sue speranze si fermano sul corpo di Navas, che respinge con attenzione. Il Real si risveglia e va ad un passo dal 3-1 con la cortese collaborazione di Kameni, che non controlla un retropassaggio, rischia un'autorete clamorosa ma recupera in tempo e riesce anche a deviare in corner il tentativo di Cristiano Ronaldo. Un minuto dopo, è lo stesso CR7 a salire in cattedra: stop di petto, destro di controbalzo e palla sul montante.

Il tweet

La statistica chiave

16 - Sedicesima partita casalinga del Real Madrid senza perdere con il Malaga, 13 vittorie e 3 pareggi al Santiago Bernabeu.

Il migliore in campo

Sergio Ramos - 6 gol in campionato, 66 complessivi con la maglia del Real Madrid. Quando serve personalità, nei momenti complessi, lui c'è sempre e non è mai un caso.

Il peggiore in campo

Karim Benzema - Lento, impreciso, svogliato e soprattutto fischiato. Il madridismo, anche se ti chiami Benzema, non perdona prestazioni così.

Tabellino

Real Madrid (4-3-3): Navas; Nacho, Sergio Ramos, Varane, Marcelo (dal 25’ Isco); Kroos, Modric (dal 78' Kovacic), Casemiro; Ronaldo, Benzema (dall'82' Morata), Lucas Vazquez. All. Zidane

Malaga (4-2-3-1): Kameni; Rosales, Luis Muñoz, Mikel, Juankar (dal 73’ Demichelis); Camacho, Recio, Fornals, Juanpi (dal 67’ Jony), Chory Castro; Peñaranda (dal 78' Santos). All. Romero

Arbitro: Jesus Gil Manzano

Gol: al 35’ e al 43’ Sergio Ramos (R);

Ammoniti: Juan Carlos (M), Camacho (M), Casemiro (R),