Valencia, ufficializzato Simone Zaza: prestito con diritto di riscatto dalla Juventus

C'era ancora Prandelli ad allenare il Valencia quando il club spagnolo si interessò per la prima volta a Simone Zaza, che non stava vivendo un periodo felice al West Ham United. Nonostante la partenza, o meglio le dimissioni, di Prandelli, il Valencia ha continuato la trattativa per arrivare all'attaccante ex Sassuolo che ha ufficializzato così il suo arrivo in Spagna.

Il classe '91 arriva quindi dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto (e non obbligo come si era pensato inizialmente). Il giocatore costerà quindi al Valencia 2 milioni di euro per il prestito fino a giugno, con riscatto fissato poi a 16 milioni in favore della Juventus.

L'attaccante di Policoro ha una grande voglia di riscatto visto che in stagione non ha ancora trovato la via del gol né al West Ham United né in Nazionale. Con gli hammers ha collezionato 8 presenze in Premier League (con 2 cartellini gialli) e 3 in EFL Cup senza lasciare il segno, mentre in Nazionale ha giocato solo 2 delle 6 gare disputate sotto la gestione Ventura, collezionando solo 10 minuti tra Liechtenstein e Germania.

In Spagna, in questa stagione, stanno andando davvero bene i vari Nicola Sansone e Roberto Soriano e anche lo stesso Giuseppe Rossi è riuscito a trovare il gol con la maglia del Celta Vigo, sia in Europa League che in campionato. Ci sarà quindi la rinascita anche di Zaza? Non ci sarà invece il ricongiungimento con Évra che ha rifiutato l'offerta del Valencia per approdare in Premier League.