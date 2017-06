Valverde si presenta: "Per me è una fortuna poter allenare un giocatore come Messi"

"Devo ringraziare il Presidente, il direttivo e il segretario tecnico per il privilegio di essere qui. Cercherò di ripagare la fiducia". Si è presentato così Ernesto Valverde nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Barcellona. Il tecnico spagnolo ha firmato un contratto di due anni con il club blaugrana e prenderà il posto di Luis Enrique. "Vengo da un club, l'Athletic Bilbao, che è il club della mia vita, in cui l'impegno è obbligatorio. Vorrei creare lo stesso legame anche qui. So che le esigenze e le pressione che comporta questo club", aggiunge Valverde come riporta la stampa spagnola. "Le aspettative sono molto alte perché i miei predecessori hanno fatto molto bene: Luis Enrique, Guardiola, Vilanova, Martino, Cruyff. Questo aumenta la sfida che ho davanti. Volevo una sfida difficile e certamente questa è la migliore, non ho dubbi", prosegue il neo tecnico del Barça.

"Tutti gli allenatori che hanno lavorato al Barça hanno lasciato un segno a livello mondiale. Andremo avanti sempre sullo stesso stile di gioco. Abbiamo un grande staff e grandi giocatori. La mia idea - spiega Valverde - è di aiutarli a diventare migliori e formare una squadra migliore. Dobbiamo essere uniti nei tempi buoni e cattivi. Dobbiamo anche far divertire i tifosi e, naturalmente, ottenere risultati". Fra i tanti campioni che allenerà nel Barça c'è ovviamente Leo Messi. "E' una fortuna per me e un'esperienza unica essere in grado di allenare il miglior calciatore che abbia mai visto su un campo, dice Valverde. Infine sul futuro di Iniesta, Valverde concluse: "Considero Iniesta un giocatore molto importante per la squadra e per il club. Parlerò con lui da solo".