Verratti adesso apre al Barcellona, i catalani sono pronti alla grande offerta

Il Barcellona punta Marco Verratti. Il nazionale azzurro è l'uomo che i blaugrana vogliono per rinforzare il centrocampo e la novità è che l'ex centrocampista del Pescara ha aperto all'ipotesi di lasciare il Psg.

Lo scrive 'Sport', sottolineando la volontà di Verratti, peraltro grande ammiratore di Iniesta, del quale potrebbe diventare erede, di misurarsi in un campionato più competitivo di quello francese. L'azzurro, legato ai parigini fino al 2021, da molto tempo stuzzica l'interesse dei catalani e lo stesso giocatore non ha mai nascosto il sogno di vestire un giorno la maglia del Barcellona.

Operazione che tuttavia non si preannuncia facile, anche se il club di Liga è pronto ad un grande sforzo economico: il problema è che Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Psg, non intende privarsi di una delle sue stelle.

E di certo, non vorrebbe rinforzare una rivale diretta per la Champions League. La speranza dei blaugrana è che prevalga la volontà del centrocampista di sbarcare al Camp Nou e che spinga per il divorzio. Su Verratti resta forte anche l'interesse della Juventus.