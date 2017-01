Zampata di Suarez al 90': il Barcellona prende un punto a Siviglia contro un quasi perfetto Betis

Suarez regala al Barcellona un punto che sembrava perso, siglando al 90' la rete dell'1-1 sul campo di un Betis che avrebbe meritato il successo. Meglio la squadra di Sanchez del Amo nel primo tempo e nella prima parte della ripresa, fino alla rete del vantaggio in mischia da calcio d'angolo al 75' (Alegria). Negli ultimi 15' accade di tutto: scontri duri in campo, accenni di rissa, cartellini gialli, un gol clamorosamente non assegnato al Barça (palla dentro di un metro) e un altro sfiorato con salvataggio sulla linea di Mandi prima della 16a rete in campionato del Pistolero, servito da un preciso Messi, che salva i blaugrana. Un punto che porta la squadra di Enrique al 2° posto insieme al Siviglia, ma ai punti questo match l'ha vinto il Betis, che ha tenuto un ritmo pazzesco per tutti i 90'.

