Al Wanda Metropolitano non si passa! Barcellona fermato dall'Atlético, 1-1 a Madrid

Poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Il Barcellona guadagna un punto in quel del Wanda Metropolitano nonostante abbia spinto nel finale per cercare anche la vittoria, dopo essere andato sotto nel primo tempo per mano di Saúl Ñíguez. Nella ripresa, il Barça ci mette un po' a carburare, e quando Valverde torna al classico 4-3-3, va più vicino all'obiettivo: con il gol del pareggio targato Luis Suárez. Il problema è sempre quello, un'elasticità che manca in casa Barcellona, che non riesce ad interpretare al meglio altri moduli. In assenza di Dembélé, Valverde non crede ciecamente in Deulofeu, e disegna un 4-4-2 molto improbabile, con André Gomes che continua a scambiarsi posizione dall'esterno di centrocampo alla punta, quando Messi retrocede di qualche metro. Sì, il Barcellona avrà più possesso, predominio territoriale, ma qualcosa non torna. Ecco i cambi nella ripresa, con gli ingressi di Deulofeu a fare l'esterno d'attacco e Sergi Roberto a fare il terzino, ed ecco che il Barcellona torna a fare il Barcellona. Alla fine non arriverà l'8a vittoria consecutiva, ma sia da lezione per Valverde, per capire immediatamente con quale modulo far scendere in campo la propria squadra.

Cronaca

Subito una grande occasione per Messi che però non trova la porta per questione di centimetri. Poi è Iniesta a provarci dalla distanza, senza però impensierire Oblak. Risponde subito l'Atlético Madrid, ma ter Stegen si supera in ben due occasioni su Griezmann lanciato a rete da Correa. Al 21' arriva il gol del vantaggio dei colchoneros con un destro da favola di Saúl Ñíguez che non lascia scampo, questa volta, a ter Stegen. Il Barcellona cerca con il possesso e con il predominio territoriale di pareggiare i conti, ma Savić chiude su Suárez, mentre Messi non riesce a trovare la porta di Oblak.

Saúl celebra el gol del Atlético ante el BarcelonaGetty Images

In avvio di ripresa è l'Atlético Madrid ad andare più vicino al gol, ma Piqué è decisivo nel murare Correa lanciato in contropiede, poi Griezmann calcia a lato da buona posizione. Al 56' c'è la prima vera occasione per il Barcellona, con il destro da fuori di Luis Suárez respinto da Oblak, poi è Messi a sfiorare il pareggio prima su calcio di punizione (ma centra in pieno il palo), poi con un sinistro dal limite che sfiora il palo alla destra di Oblak. All'82' arriva il tanto agognato pareggio del Barcellona, meritato, con Luis Suárez che schiaccia di testa sull'assist di Sergi Roberto. Nel finale il Barça cerca anche la vittoria, ma Suárez non arriva in tempo sul tocco di André Gomes, mentre Messi calcia su punizione direttamente tra le braccia di Oblak. 1-1, giusto così.

La statistica

7 - Si ferma a 7 la striscia di vittorie consecutive del Barcellona in avvio di campionato. Il record resta quello di 8 successi nelle prime 8 giornate, raggiunto nella stagione 2013-2014 con Gerardo Martino sulla panchina dei blaugrana.

Il Tweet

Continua la maledizione per Simeone, che non ha mai battuto il Barcellona da allenatore (almeno in campionato)...

Il migliore

Gerard DEULOFEU - Il suo ingresso in campo ravviva il Barcellona. In combinazione con Sergi Roberto, altro neo entrato, potenzia la fascia destra, e proprio dalla destra arriva il cross che porta al gol Luis Suárez.

Il peggiore

Torres JUANFRAN - Colleziona una serie di errori preoccupanti sulla fascia che, per fortuna dell'Atlético, Alba non riesce a sfruttare. All'82' si perde però Luis Suárez che schiaccia in rete il gol dell'1-1, poco più tardi è fuori posizione regalando ad André Gomes l'occasione per ribaltare il match.

Tabellino

Atlético Madrid-Barcellona 1-1

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savić, Godín, Filipe Luís; Koke, Saúl Ñíguez, Gabi (83' F.Torres), Ferreira Carrasco (73' Teye Partey); Á.Correa (58' Gaitán), Greizmann. All. Diego Simeone

Barcellona (4-4-2): ter Stegen; Semedo (61' Sergi Roberto), Piqué, Umtiti, Alba; André Gomes, Rakitić (79' Paulinho), Busquets, Iniesta (61' Deulofeu); Messi, L.Suárez. All. Ernesto Valverde

Marcatori: 21' Saúl Ñíguez (A); 82' L.Suárez (B)

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz

Ammoniti: 14' Gabi, 33' Umtiti, 45+1 Rakitić, 90+2 Saúl Ñíguez, 90+3 Griezmann

Espulsi: nessuno