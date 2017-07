Arrestato per corruzione Ángel María Villar, presidente della Federcalcio spagnola

Non è stata una mattinata semplice e tranquilla per il calcio spagnolo: intorno alle 8 è stato arrestato il presidente della Federcalcio (RFEF) Ángel María Villar. Tra gli arrestati, anche il figlio Gorka Villar e Juan Padron, vicepresidente economico della federazione stessa. Gli arresti sono giunti nell’ambito di un’operazione anticorruzione avviata dall’Audiencia Nacional. Sono circa una decina le persone arrestate finora e sono in corso nella sede della RFEF delle perquisizioni.

Villar è al comando del massimo organo dirigenziale del calcio spagnolo dal lontano 1988 e nel maggio scorso è stato eletto per l’ottava volta: proprio le modalità di questa ottava rielezione sono finite sotto la lente dingrandimento della autorità. È stato certificato infatti l'utilizzio arbitrario da parte di Villar di fondi della RFEF per supportare la sua rielezione. Inoltre, da 29 anni fa anche parte del FIFA Council guidato dal presidente Gianni Infantino. È vicepresidente della UEFA dal 1992 e della FIFA dal 2000. Dall’ottobre del 2015 al settembre del 2016 è stato anche presidente ad interim della UEFA. A lui sono imputati reati quali la falsificazione di documenti pubblici, amministrazione infedele, possibile appropriazione indebita e occultamento di beni.