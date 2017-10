Atlético Madrid brutto, ma cinico: 1-0 in casa del Celta, basta Gameiro

Tra Champions League e campionato, l'Atlético Madrid sembrava vivere un periodo di mini crisi, fortunatamente concluso con una preziosa vittoria al Balaídos. Basta un gol di Gameiro per ritrovare i tre punti e tenere il ritmo delle squadre di testa, anche se a livello di gioco la squadra di Simeone deve fare passi da gigante per ritrovare la brillantezza mostrata nella scorsa stagione. Si sentono le assenze di Koke e Ferreira Carrasco, Griezmann vaga un po' a vuoto cercando la posizione, e a questo punto ci si affida a Gameiro che ritrova la gioia del gol, sfruttando un errore della difesa del Celta. Medaglia d'onore per Oblak, forse una delle poche certezze di questo Atlético Madrid. Verrebbe dire, che peccato che la Roma non affronti adesso la doppia sfida con i colchoneros...

Cronaca

Molto meglio il Celta Vigo in avvio di gara, ma Oblak para senza problemi sulla conclusione da fuori di Iago Aspas. Poco dopo Pione Sisto non concretizza un ottimo contropiede fatto partire dai galiziani, mentre Aspas ci prova ancora con il sinistro senza trovare la porta. L'occasione più ghiotta arriva al 18' con il colpo di testa di Sergi Gómez sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma Oblak si supera e manda in calcio d'angolo, con il portiere sloveno che risponde poco dopo anche al tiro dalla distanza di Pione Sisto. Al 26' si fa vedere finalmente l'Atlético, anche se Griezmann non arriva in tempo sul cross da destra di Juanfran. Un minuto più tardi, però, c'è il sinistro potente di Griezmann che obbliga Sergio Álvarez a mandare in angolo, e sul conseguente corner c'è il primo gol in campionato di Gameiro. Non c'è reazione del Celta, che si fa vedere solo nel finale con una conclusione di Wass parata da Oblak.

Oblak è ancora decisivo in avvio di ripresa, con una bella parata su Iago Aspas. Quando non c'è il portiere sloveno, ecco la traversa a salvare l'Atlético Madrid con il montante superiore colpito dallo stesso Aspas su calcio di punizione. Al 65' il Celta Vigo chiede anche un rigore per il tocco di mano di Gabi sul cross di Pione Sisto, ma l'arbitro non riscontra irregolarità sull'intervento del capitano dell'Atlético Madrid. Unzuè inserisce invece Guidetti e Emre Mor per un Celta a totale trazione offensiva, ma Juanfran è decisivo nell'evitare il gol di Maxi Gómez. Nel finale, ci prova ancora Iago Aspas, c'è anche un tacco di Guidetti sotto porta, ma Oblak è vigile e attento, regalando i tre punti ai colchoneros.

La statistica

1 - Primo gol in campionato per Gameiro che, nella Liga, non segnava dal 29 Aprile scorso, nel 5-0 dell'Atlético Madrid sul campo del Las Palmas.

Il migliore

Jan OBLAK - Para di tutto. Ci provano Iago Aspas, Pione Sisto, Guidetti, Sergi Gómez e tanti altri, ma lo sloveno è una saracinesca.

Il peggiore

Maxi GÓMEZ - Arrivava a questo match con 6 reti in 7 presenze. L'attaccante uruguaiano era una delle rivelazioni di questo inizio di campionato, ma questa volta il classe '96 fa poco o nulla. Non si rende quasi mai pericoloso e viene chiuso nella morsa del duo Godín-Savić.

Tabellino

Celta Vigo-Atlético Madrid 0-1

Celta Vigo (4-3-3): Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral (72' Emre Mor), Sergi Gómez, Jonny Castro; Wass (72' Guidetti), Lobotka, P.Hernández; Iago Aspas, Maxi Gómez, Pione Sisto. All. Juan Carlos Unzué

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savić, Godín, Lucas Hernández; Saúl Ñíguez, Teye Partey, Gabi (66' JM Giménez), Á.Correa (88' Filipe Luís); Gameiro (60' Gaitán), Griezmann. All. Diego Simeone

Marcatori: 28' Gameiro (A)

Arbitro: José Luis Munuera Montero

Ammoniti: 16' Savić, 41' Saúl Ñíguez, 49' Jonny Castro, 57' Gabi, 71' Cabral, 82' P.Hernández, 89' Juanfran, 90+3 Teye Partey

Espulsi: nessuno