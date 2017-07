Atletico Madrid scatenato: Fabinho e Diego Costa alla corte di Simeone da gennaio

Nonostante il mercato in entrata bloccato fino a gennaio, l’Atletico Madrid non resta fermo a guardare e rimane molto attivo per anticipare la concorrenza. Stando a quanto riporta il quotidiano “AS”, i “colchoneros” sarebbero infatti molto vicini a Fabinho, mediano del Monaco. L’Atletico offrirebbe una cifra vicina ai 45 milioni di euro ai monegaschi, i quali non vorrebbero cedere il giocatore al PSG, una diretta concorrente in campionato. Specie in quest’ultima stagione, Fabinho, approdato nel Principato nell’estate 2015, è stato una pedina fondamentale all’interno dello scacchiere di Jardim, con la squadra che, oltre ad aver vinto la Ligue 1, è arrivata anche in semifinale di Champions. Il referto stagionale del centrocampista brasiliano è di 55 presenze con 12 gol e 6 assist.

E non finisce qui. La società iberica starebbe trattando il ritorno di Diego Costa, da diverso tempo in rotta con il Chelsea e con Antonio Conte. Il centravanti non ha mai dimenticato il grande feeling con l’Atletico, che per non far perdere all’attaccante la prima parte della stagione starebbe pensando a questa strategia: prendere ora Diego Costa e poi girarlo in prestito al Besiktas fino a gennaio. Tale scenario appare possibile in quanto il club turco è in ottimi rapporti con Mendes, l’agente del calciatore naturalizzato spagnolo. L’Atletico, sebbene paralizzato dal blocco del mercato, è pronto a mettere a segno operazioni importanti.

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)

Video - Tutto il Simeone pensiero: "Se ci credi, tutto è possibile" 01:33

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi