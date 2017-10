Atletico, Simeone: "Barça super. Prato? A casa mia si usano cose mie"

"Sono una delle migliori squadre del Mondo, in questo momento c'è da dire che Real Madrid è un po' meglio, ma si sono reinventati molto rapidamente dopo la partenza di Neymar e i loro giocatori non si stancano mai di vincere".

Così Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, alla vigilia del big match della Liga in programma domani contro il Barcellona. Il Cholo non ha mai battuto il Barça in campionato, anche se lo ha eliminato due volte in Champions League. "Loro hanno sempre segnato un più gol di noi, sono stati decisivi nei momenti chiave e sono una squadra molto forte. Noi, invece, siamo stati più forti in Champions League e spero domani potremo superare questo ostacolo", ha dichiarato. Infine sulla polemica per il manto erboso del Wanda Metropolitano, non ideale per il gioco spettacolare dei catalani, Simeone ha detto:

" Io non sono un giardiniere, sono un allenatore, ma se mi invitano a casa tua io uso i vostri piatti e se venite da me si usano le mie cose "