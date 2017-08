Barcellona, il Liverpool chiede 100 milioni per Philippe Coutinho

Si prospetta un’estate rovente in casa Barcellona: dopo l’ormai imminente cessione di Neymar Jr. al Paris Saint-Germain, infatti, i Blaugrana pensano già al sostituto: si tratta di Philippe Coutinho, esterno brasiliano del Liverpool. Classe 1992, Coutinho è nato originariamente come trequartista ed è cresciuto nelle giovanili del Vasco da Gama. Piccolo fisicamente ma dotato di una gran tecnica e di un’ottima velocità palla al piede, nell’estate 2010 è stato acquistato dall’Inter.

Con i Nerazzurri, il Little Magician non ha mai brillato, trovando pochissimi spazi. Dopo un prestito all’Espanyol, nel gennaio 2013, la squadra milanese lo cede al Liverpool per circa 13 milioni di Euro. Con i Reds, Coutinho torna ad essere il giocatore ammirato in Brasile, diventando uno dei punti fermi della squadra, tornando ad essere uno dei talenti più seguiti e guadagnandosi un posto in Nazionale. La scorsa stagione, ha collezionato un totale di 34 presenze, 14 gol e 9 assist.

Il Barcellona avrebbe già avviato i contatti con il giocatore e il suo entourage, proponendogli in quinquennale. Il Liverpool, però, non ha intenzione di cedere Coutinho per meno di 100 milioni di Euro. I catalani, però, vorrebbero chiudere l’operazione al più presto, per evitare ulteriori rigonfiamenti di prezzo in seguito alla cessione di Neymar, e punterebbero ad abbassare il prezzo del cartellino intorno ai 75-80 milioni di Euro. Nel frattempo l’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, ha commentato così:

" Il nostro club non è un venditore. Se uno dice che Coutinho non è in vendita, quale può essere l’interpretazione? La parola no significa no. Non c’è niente di nuovo. "

Decisiva, quindi, sarà la volontà del giocatore.

Andrea Fabris (@andreafabris96)

Video - Il padre di Neymar: l'uomo chiave dietro l'affare più clamoroso del calcio 01:06

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi