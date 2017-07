Barcellona, un progetto faraonico per rimodernare il Camp Nou

Il motto del Barcellona, impresso pure sui seggiolini del Camp Nou, è “Mes que un club“. E allora, per quello che è più che un club la società ha deciso di costruire qualcosa che è “Più che un semplice stadio“.

Tempi e permessi per l'inizio dei lavori

Nella giornata di domani il comune di Barcellona e gli emissari del club sapranno l’esito della votazione riguardante la concessione dei permessi. In questa votazione è necessario che 21 membri su 40 esprimano un giudizio positivo per dare il via ai lavori, dopodiché servirà il lasciapassare del governo. Prima di qualsiasi inizio di lavori, però, il debito del Barcellona dovrà scendere a 200 milioni, altrimenti addio sogni di gloria.

Le FC Barcelone présente le futur visage du Camp NouEurosport

Non solo Camp Nou: il progetto è integrale

Il Barcellona vorrebbe creare una specie di “Camp Nou Village“, con lo stadio accompagnato da altre strutture dedicate alla cantera, spazi verdi, turisti e trasporti. Il cosidetto Miniestadi (dove giocano il Barcellona B e la nazionale di Andorra) verrà rimodernato anch’esso, con la posa della prima pietra che sarà fatta questo ottobre. Ma non solo squadra B: infatti, anche i giovani della FCBEscola beneficeranno dei lavori acquisendo due nuovi campi da calcio all’avangiardia. Inoltre, il Barcellona costruirà vicino al Camp Nou anche dei nuovi uffici amministrativi: 18.000 metri quadrati destinati agli uffici del club. Per quanto riguarda invece turisti e trasporti, i blaugrana han deciso di destinare 10.000 metri quadrati per la costruzione di Hotel e parcheggi per auto, moto e biciclette. Ultimo ma non ultimo, verranno destinati altri 20.000 metri quadrati di spazi verdi che toccheranno così quota 27.000 mq.

Chi finanzia il nuovo Camp Nou?

Per tutti questi lavori il club dovrà sborsare 600 milioni di euro, 420 dei quali destinati solo ai lavori per il nuovo Camp Nou. Per quanto riguarda le zone limitrofe, invece, Bartomeu e il Barcellona dovranno investire 122 milioni di euro, una cifra molto importante. Inoltre, il club ha preso un impegno con la città per quanto riguarda i trasporti: il Barça finanzierà 173.000 euro per lo sviluppo del trasporto pubblico nei dintorni dello stadio. Tutti i lavori, parola di Bartomeu, dovranno essere pronti per l’estate del 2018 salvo intoppi.

camp nouEurosport

Ma da dove arriveranno quei 600 milioni? Un terzo della cifra necessaria proverrà dal naming del club, ossia uno “sponsor” che verserà una cifra molto onerosa. Un ulteriore terzo arriverà direttamente dalle casse del club: vendita di merchandising, introiti dello stadio e altri sponsor. Per gli ultimi 200 milioni, invece verrà chiesto un prestito alle banche locali. Un progetto faraonico, tanti soldi in ballo e tanta, tantissima ambizione. Molto più che uno stadio.

Gabriele Amerio, Agenti Anonimi