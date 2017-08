Come rimpiazzare Neymar? Niente Dybala: al Barcellona serve un Hazard

Il trasferimento dell'estate (macché dell'estate: del secolo) è ancora sub judice, perché al momento la Liga rifiuta di accettare la clausola di 222 milioni presente nel contratto di Neymar. Ma tutto fa pensare che la situazione si sbloccherà. Il brasiliano ha già salutato tutti, ha sposato la causa del PSG e costretto il Barcellona a pensare a come rimpiazzarlo in campo. E qui si entra in un altro mondo fantastico: quello del toto-sostituto. E se tanti sono i nomi gettati in pasto al frullatore del calciomercato, non tutti sembrano adatti a ricoprire il ruolo che presto Neymar lascerà vacante. Per dire: considerando scontata la conferma da parte di Valverde del tridente che ha fatto le fortune di Luis Enrique, che c'azzeccano mancini raffinati come Dybala, Mahrez e Griezmann costantemente larghi a sinistra? Poco, evidentemente. Mentre sono altri, semmai, i profili che i catalani dovrebbero prendere in considerazione per operare una sostituzione ruolo per ruolo meno indolore possibile.

Eden Hazard

Analizzando le caratteristiche tecniche, il belga sembra corrispondere perfettamente all'identikit, lui che in un tridente si trova a meraviglia partendo da sinistra e liberando il proprio potenziale verso il centro. Anche il suo nome è stato inserito nel listone dei potenziali sostituti di Neymar, ed è una soluzione che calzerebbe a pennello. Però bisogna fare i conti con il Chelsea e con Antonio Conte, poco disposti a lasciar partire colui che, a Madrid, considerano l'erede di Cristiano Ronaldo. Poco? Per nulla, in realtà.

Percentuale di riuscita: 20%

Philippe Coutinho

Pare sia proprio lui il prescelto. Lo era anche prima che si scatenasse il terremoto Neymar, lo è a maggior ragione adesso, perché tatticamente Coutinho andrebbe ad occupare esattamente la zona di Neymar. Nonostante la netta chiusura di Jürgen Klopp alla sua partenza, il Barcellona è convinto di poter strappare al Liverpool il brasiliano. Il costo? Evidentemente altissimo, come il valore dell'ex talento dell'Inter: dagli 80 milioni in su, fino ad arrivare a 100.

Percentuale di riuscita: 80%

Ousmane Dembelé

Assieme a Coutinho è il giovane maggiormente quotato per raccogliere la pesantissima eredità di Neymar. Ambidestro, tanto che in un video virale lo si vede andare in confusione quando gli viene chiesto il piede preferito, ha chili di talento e una certa ammirazione per il fascino azulgrana: "Non adesso, ma un giorno ci giocherò", ha confessato candidamente qualche tempo fa. Il Borussia Dortmund considera incedibili sia lui che Pierre-Emerick Aubameyang, desiderio del Milan, ma con l'offerta giusta può capitolare.

Percentuale di riuscita: 80%

Kylian Mbappé

Scacco al Real? Difficile. Le merengues si sono portate davanti a tutti nella corsa al ragazzino del Monaco che, per movenze e qualità, tanto ricorda Thierry Henry. Uno che ha vestito anche la maglia del Barcellona, guarda caso. Improbabile che il suo erede ne segua le gesta: i catalani sono in nettissimo ritardo, non essendo mai entrati davvero in competizione con le altre grandi europee. Semplice: fino a pochi giorni fa non avevano motivo di farlo.

Percentuale di riuscita: 10%

Alexis Sanchez

E se all'orizzonte si profilasse un clamoroso ritorno del cileno, che a Barcellona era già stato dal 2011 al 2014? Le condizioni per mettere in piedi l'affare sembrano esserci tutte: l'insoddisfazione del giocatore, che dopo anni trascorsi lontano dalla vetta della Premier League vorrebbe tornare a vincere, il suo desiderio di giocare la Champions League e soprattutto un contratto che scade il prossimo anno. Wenger non intende mollare, ma intanto la storia del medico spedito a casa di Sanchez è il sintomo di una guerriglia di cui il Barça potrebbe approfittare.

Percentuale di riuscita: 60%

Anthony Martial

Due anni fa il Manchester United lo ha pagato uno sproposito, ma il francese - pur tra qualche lampo accecante - non è mai riuscito a dimostrare fino in fondo il proprio valore. Né con van Gaal, né con Mourinho. Tanto da entrare in campo a poco più di 5 minuti dal termine della finale di Europa League conquistata contro l'Ajax. Però resta un talento vero, purissimo. E come caratteristiche ci siamo: esterno da tridente, agisce prevalentemente a sinistra e fa della qualità il proprio punto di forza. Come Neymar.

Percentuale di riuscita: 30%

Lorenzo Insigne

Qualcuno ha fatto due più due, visto che su Raiola si sta stagliando l'ombra lunga di Raiola. Piano. Il Barcellona Insigne lo segue, ma come si seguono tutti quelli bravi. Lorenzo ha appena rinnovato, è tifoso del Napoli prima che giocatore, e dunque l'idea di una sua partenza appare al momento più che mai improbabile. Nonostante anche l'addio di Neymar lo fosse, fino a poco tempo fa.

Percentuale di riuscita: 20%

Julian Draxler

Sarebbe una sorta di "scambio" con il PSG, evidentemente non alla pari ma tra gioielli veri del calcio europeo. Il problema è che i rapporti tra i due club si sono talmente raffreddati negli ultimi mesi, tra il caso Verratti e il trasferimento di Neymar, da non poter pensare di poter imbastire un'altra trattativa in tempi immediati.

Percentuale di riuscita: 10%

Gerard Deulofeu

E se il Barcellona il dopo Neymar ce l'avesse già in casa? Può essere questa l'occasione che l'ex milanista attendeva per scacciare definitivamente l'idea di andare a raccogliere altrove un maggiore minutaggio. Certo, è un'ipotesi che onestamente zoppica parecchio: alla fine un campione in Catalogna arriverà. Con 222 milioni in più in cassa, non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Percentuale: 10%