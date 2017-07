Con o senza Mbappé, Benzema va verso il rinnovo con il Real Madrid

È solo questione di giorni ma alla fine il rinnovo arriverà: in scadenza nel giugno 2019, Karim Benzema prolungherà il suo contratto con i Blancos fino al 2021. Questo va ad allontanare le voci che volevano il bomber lontano da Madrid, soprattutto dopo l’accostamento di Kylian Mbappè del Monaco al club spagnolo. L’attuale numero nueve è un pupillo del presidente Perez, che non pensa in alcun modo alla possibilità che il suo giocatore si allontani da Madrid. Così facendo, il giocatore ex Lione supererà le dieci stagioni con la casacca madrilena, entrando ancora più profondamente nella storia del club.

Karim Benzema, classe ’87, è una punta centrale dalla poderosa stazza che può essere adattato ad agire anche sulla fascia. Anzi, nel gioco di ruoli del Real è proprio lui che apre gli spazi, spostandosi sull’esterno e permettendo ai compagni di trovare incursioni nella zona centrale. Cresciuto nelle giovanili del Lione, tra le fila del club francese appena vent’enne esprime già un ottimo calcio sia a livello nazionale, vincendo quattro Ligue 1 in cinque stagioni, e internazionale, con importanti prestazioni nelle partecipazioni alle Champions League. Successivamente l’approdo ai Blancos con cui riesce a vincere tre coppe dalle grandi orecchie, l’ultima in questa stagione a scapito della Juventus. Per nostra fortuna avremo modo di ammirarlo per qualche altra stagione.