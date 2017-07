Cristiano Ronaldo in tribunale: "Sono innocente, mi trovo qui solo perché mi chiamo così"

" Se non mi chiamassi Cristiano Ronaldo non sarei qui". "

Iniziano a filtrare sulla stampa spagnola alcune delle frasi pronunciate da Cristiano Ronaldo dinanzi ai giudici del Tribunale di Pozuelo de Alarcon, alla periferia di Madrid, dove oggi ha deposto come testimone nel caso di evasione fiscale che lo vede protagonista. CR7 è accusato di evasione fiscale per circa 14.7 milioni di euro e rischia fino a 7 anni di carcere. L'interrogatorio - come riferisce Marca - è durato circa 90 minuti, con il giocatore che ha provato a dare spiegazioni sulla gestione dei suoi conti correnti. Nel corso della deposizione il giudice in diverse occasioni avrebbe chiesto l'intervento di un interprete di fronte ad un Ronaldo che non riusciva ad esprimersi con chiarezza. Ma sempre secondo quanto filtra, CR7 avrebbe replicato in modo stizzito: "No, parlo io. Se non mi fossi chiamato così, oggi non sarei seduto qui".

Secondo la Procura spagnola il quattro volte Pallone d'oro, che ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, avrebbe nascosto al Fisco spagnolo per 14.7 milioni di euro, attraverso aziende paravento in paradisi fiscali, fra il 2011 e il 2014. Se dovesse essere rinviato a giudizio, ronaldo rischia una condanna fra i 21 mesi e 7 anni di carcere. Il fisco spagnolo negli ultimi anni ha attuato una lotta senza quartiere all'evasione fiscale e nelle sue maglie sono finiti anche diversi calciatori fra i quali il grande rivale di CR7, Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino è stato condannato a 21 mesi di reclusione, ma non finirà in carcere visto che per la legge spagnola sentenze al di sotto dei due anni possono essere scontate fuori.