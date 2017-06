Cristiano Ronaldo nei guai col fisco spagnolo: avrebbe evaso 14,7 milioni di euro

Guai in vista col fisco spagnolo per Cristiano Ronaldo. Secondo El Pais, l’asso portoghese del Real Madrid è accusato di truffa fiscale ai danni dell’Agenzia Tributaria spagnola per una cifra di 14,7 milioni di euro.

Stando al quotidiano iberico, nei confronti del quattro volte Pallone d’Oro sarebbe già partita una denuncia per quattro reati compiuti tra il 2011 e il 2014 (Un’evasione di 1.393.906,83 euro per il 2011, 1.665.304.09 euro nel 2012, 3.201.266.93 euro nel 2013 e 8.508.419,55 euro per il 2014).

L’accusa crede che Cristiano Ronaldo ha utilizzato una struttura aziendale creata ad hoc nel 2010 per occultare i profitti guadagnati in Spagna grazie ai diritti di immagine, mettendo in pratica un mancato adempimento "volontario e cosciente" dei suoi obblighi fiscali.

Per il momento il centravanti del Real e il suo entourage non hanno voluto commentare o confermare tale notizie. Gli unici giudizi in merito a queste accuse risalgono a prima della finale di Champions League quando Ronaldo aveva ammesso di essere molto sereno e tranquillo riguardo a questa vicenda.

Negli ultimi anni nel mirino del fisco iberico era finito Leo Messi, che nel luglio del 2016 ha subito una condanna a 21 mesi di reclusione per aver evaso 4,1 milioni di euro nel periodo circoscritto fra il 2007 e il 2009. Al netto di tale condanna Ronaldo non può certo dormire sonni tranquilli anche se per avere maggiori certezze su tale vicenda bisognerà vedere se questa denuncia verrà portata avanti.