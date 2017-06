Cristiano Ronaldo vuole partire, ma per prenderlo ci vogliono 400 milioni

Cristiano Ronaldo: sembra incredibile, ma le voci di un possibile addio del portoghese al Real Madrid si infittiscono sempre di più. La notizia è stata lanciata da A’Bola, quotidiano portoghese, e presto è stata ripresa da tutto Europa. La conferma è giunta anche da Sky Sports UK e da Marca, che racconta il malumore di CR7 dovuto soprattutto alle problematiche sorte con il fisco spagnolo.

Questo incredibile ribaltone potrebbe dunque portare anche alla cessione di Cristiano Ronaldo, che con i blancos ha un contratto fino al 30 giugno 2021. Per poter dire di sì, il Real Madrid dovrebbe trovarsi di fronte ad un’offerta irrinunciabile: il prezzo che circola in queste ore, e che potrebbe far vacillare Florentino Perez, è di 400 milioni di euro. A queste condizioni, sempre che qualcuno sia disposto a farlo, CR7 può lasciare il Madrid. Nel caso in cui la volontà del portoghese fosse irremovibile, il Real potrebbe anche cedere, ma solo di fronte a certe cifre.