Da Di Maria a Dybala: l'operazione Neymar e l'effetto domino sul mercato di PSG e Barcellona

Il gran giorno è arrivato. Molti lo ricorderanno come il giorno in cui Neymar, un giovane brasiliano classe ’92, è diventato il giocatore più costoso della storia del calcio. E, mentre si vociferano ostacoli nell’affare, veti della Lega spagnola, appelli alla UEFA, FIFA e altri organi di più alto livello pur di non veder partire il gioiello della Liga, sembra, però, consumarsi questo matrimonio tra il brasiliano e Nasser Al-Khelaifi. Insomma, questo matrimonio s’ha da fare! Ci sono troppe persone che hanno scommesso, troppe poltrone che si sono scomodate per intavolare un’operazione faraonica. E ora, vogliamo che si faccia, per dire: “io c’ero“. Si, ma l’effetto domino che causerà questa messa in scena, aprirà le porte dell’inferno del calciomercato. Ora, a tuonare sono i club e gli allenatori che devono rimpiazzare i propri pupilli sul piede di partenza. Perché? Perché l’operazione Neymar (nemmeno fosse il caso Dreyfus) scatenerà una freddezza tra i club, uno scontro a distanza, che durerà fino al 31 agosto.

Effetto Neymar, Di Maria verso l'addio

Per intenderci, Neymar allontana Di Maria dal PSG, a meno che Al-Khelaifi lo voglia tenere come trofeo. E El Fideo non resterà in panchina nell’anno del mondiale. E se giocasse sull’altra fascia? Non si può: Sanchez è stato messo nel mirino e il cileno ne ha le scatole piene di stare al servizio di Wenger. E allora, dove andrà? L’opzione più valida, è che vada a ricoprire lo spazio lasciato vuoto dal brasiliano. Tuttavia, il Barcellona non sembra convinto di acquistare l’argentino: cercano profili giovani, coi gol nelle gambe. Inizia l’effetto domino: Di Maria potrebbe allora finire nel mirino dell’Inter, il quale ha avviato i contatti con lo United per la cessione di Perisic. Se i nerazzurri trovassero l’intesa economica con il PSG e col giocatore, allora il croato potrebbe partire, direzione Inghilterra, alla corte di Mourinho. Tuttavia, l’Inter ha chiesto allo United soldi più Martial. In parole povere, all’Inter El Fideo interessa fino ad un certo punto, ma se dovesse arrivare nell’affare Perisic, Martial, allora non acquisterebbe l’argentino, sempre che Candreva non ceda al fascino di Conte e l’Inter non pensi di affiancare ad Icardi un suo connazionale. Storia intrigata. Lasciamo per adesso Di Maria, ci tornereno tra poco.

Da Coutinho a Dembelé, le strategie del Barcellona

Ma dunque, il Barcellona chi prende? Domanda lecita ed illecita. Il sogno proibito sarebbe Coutinho, il cui valore di mercato si aggira sui 100 mln. E inizia qualcuno ad essere stizzito: Klopp, infatti, alterandosi anche, ha ribadito che il brasiliano è incedibile a qualsiasi offerta. Eppure, il Barcellona fa orecchie da mercante e con la somma che riceverebbe dalla cessione di Neymar potrebbe pensare addirittura di fare due acquisti. Eh si, Dembele. Il classe ’97 francese del BVB potrebbe essere una signora riserva. Ricapitolando: Coutinho + Dembele sarebbe la combo per tranquillizzare i tifosi blaugrana. In caso di chiusura del Liverpool che si fa? La seconda scelta, non per tecnica, ma per ordine di priorità, è sicuramente Dybala. Lo juventino ha più volte fatto sapere di voler rimanere a Torino, ma è anche vero che al fascino del Barcellona è difficile cedere. La Juventus non ha ancora formulato un prezzo, perché non vi è stato, per adesso, alcun bisogno. Però, 130 milioni è il prezzo ragionevole per la Joya. Tuttavia, per sfuggire ad uno squalo quando si sanguina in acqua, o cerchi di nuotare più veloce cercando la riva, o soccombi. In poche parole, ora il Barcellona è lo squalo che ha fiutato la preda sanguinante, cioè tutti i club che hanno almeno un talento dai 100 mln in su. Sta alla lungimiranza del singolo club, ora, salvarsi dall’attacco. E se il Barcellona virasse su uno di questi talenti, l’unico giocatore che potrebbe veramente completare la rosa priva del gioiellino rubato, sarebbe Di Maria. Si creerebbe una ricerca spietata dell’esterno e qualche squadra rimarrebbe senza un’ala forte e top. Se la partita Inter-United si concludesse secondo le regole dell’Inter e se Candreva dovesse rimanere, allora Liverpool, Juventus e BVB potrebbero entrare nel mirino dei blaugrana e a quel punto, su Angel Di Maria si aprirebbe un mercato spietato. Senza contare che, nella lotta all’ultimo esterno, il Bayern e l’Arsenal al momento stanno a guardare, con i tedeschi pronti a sprintare per Sanchez in caso di rottura del cileno con la società. Con occhi puntati verso il PSG, che sempre, potrebbe decidere di affondare per il Niño Maravilla quando più gli aggrada. Mentre l’altra grande dormiente, il Real, ha altri obiettivi di mercato, tra sospiri respiri di molti club.

E se il Barça virasse su Dybala?

La partita vera inizia ora: l’effetto domino è cominciato e la pedina più forte, al momento, è quella che costa di meno: Di Maria. Se il Barcellona puntasse seriamente a uno tra Coutinho e Dybala, El Fideo sarebbe l’unica grande alternativa per il club ‘saccheggiato’; ma attenzione allo scippo e allo sgambetto che i club possono attuare contro se stessi. Chelsea e United insegnano (Lukaku-Morata). La più valida scelta rimane l’argentino, con Sanchez conteso tra Bayern e PSG. La caccia all’ala è appena iniziata.

