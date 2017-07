Dani Alves chiama Neymar al PSG: "Sii egoista, in certi club pensano a te solo se porti risultati"

Neymar sempre più vicino al PSG, anche se l’affare del secolo non è stato ancora formalizzato. Il Barcellona chiede la clausola rescissoria più uno/due giocatori, mentre il brasiliano mantiene ancora il silenzio (alcuni suoi amici intimi hanno riferito che una decisione è già stata presa in realtà). Un suo ex compagno di squadra e connazionale prova ad intervenire in questa interessante, quanto intricata, situazione. È il brasiliano Dani Alves (tra i parigini ci sono anche Marquinhos, Thiago Silva, Thiago Motta e Lucas Moura tra i brasiliani), uno dei neoacquisti del PSG, che ha già dimostrato di poter essere importante nella squadra francese...

" Neymar al PSG? Spero che si concretizzi. Non ho niente a che fare con la sua decisione, che è molto importante per lui. Gli uomini devono prendere questo tipo di decisioni. Spero possa venire da noi, è uno dei miei migliori amici e voglio sempre i miei amici al mio fianco. Consigliare Neymar? Non posso interferire nella sua decisione. Deve prenderla lui, ma se dovesse venire lo accoglierò a braccia aperte. L'ho già aiutato una volta a venire al Barça spiegandogli cosa voleva dire vestire la maglia dei bluagrane. Le decisioni però sono per i coraggiosi e io lo sono, ho deciso di lasciare Barcellona, poi ho deciso di lasciare la Juventus [Neymar all'Equipe dopo la gara contro il Monaco] "

Dani Alves dice di sentire tutti i giorni Neymar, ma che non lo consiglierà sulla decisione da prendere per il futuro. Solo un monito, sii coraggioso...

" Lui deve decidere con la sua maturità dove continuare a crescere. Io voglio solo che sia felice. Parlo con lui tutti i giorni, cerco di rassicurarlo perché so che in questi momenti difficili rischi di impazzire. È una decisione che deve prendere tranquillamente. Deve pensare a se stesso. Devi essere egoista a volte, perché i club pensano a te solo fino a quando porti risultati. Io ne sono un chiaro esempio. Gli dico una cosa, cerca di essere coraggioso perché il mondo appartiene ai coraggiosi "