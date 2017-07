Deulofeu allontana l'Italia: “Sono tornato a Barcellona per giocarmi le mie carte”

Gerard Deulofeu è un nuovo giocatore del Barcellona. I blaugrana hanno pagato i 12 mln di euro della recompra per riacquistare il giocatore in prestito all’Everton e poi al Milan. La prossima settimana è in programma un incontro tra società e club per valutare, comunque, il futuro del giocatore viste le molte offerte. Deulofeu ha infatti disputato un ottimo europeo Under-21, trascinando da capitano la rojita in finale contro la Germania, seppur con esito negativo.

Il giocatore sembra entusiasta di ricominciare da Barcellona, dove tutto ha avuto inizio: “Sono tornato al Barcellona per giocarmi le mie carte con i più grandi. E ‘stato un peccato non per aver avuto una possibilità prima ma ora è un’altra storia. Spero di iniziare presto, ho già parlato con il club, rimango un anno sicuramente poi vedremo. Sono molto felice e ambizioso e voglio giocare per il meglio“. Idee chiarissime per il giovane spagnolo, anche se non è improbabile che i blaugrana lo vogliano rivendere ad una cifra superiore al prezzo della recompra. Per il momento entrambi si godono questo connubio ritrovato.

Video - Suso-Deulofeu, le frecce spagnole che hanno rianimato il Milan 01:00

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

