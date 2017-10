Deulofeu (con l'aiutino) e Iniesta: tutto semplice per il Barcellona che supera 2-0 il Malaga

Dopo la Champions, il Barcellona torna a vincere anche in campionato, con un 2-0 facile facile sul Málaga grazie alle reti di Deulofeu e Iniesta. Arriva, finalmente, il primo gol in carriera - con la maglia dei catalani - per l'ex Milan, che da una vita sognava di segnare con il Barça. Poi c'è il solito Iniesta a chiudere il match nel secondo tempo, su assist di Messi. Fin qui, una partita normale, diremmo, anche se c'è qualche episodio degno di nota. Il primo gol di Deulofeu, infatti, è viziato da un clamoroso errore della terna arbitrale che non vede il cross 'da fuori campo' di Digne (con il pallone che aveva abbondantemente varcato la linea di fondo campo). Se ci fosse stata la VAR, il sig. Pablo González Fuertes sarebbe tornato sui suoi passi? Immaginiamo di sì, ma per vedere l'aiuto tecnologico nella Liga bisognerà aspettare la stagione 2019/2020. Il Barcellona, in realtà, ha dominato, ma è lecito immaginarsi che la partita sarebbe potuta andare in maniera diversa, se i piani della squadra avversaria non fossero stati stravolti dopo solo due minuti di gioco. Nel MSD contenti tutti o quasi: Messi ha fatto l'assist del 2-0, Deulofeu il gol che ha aperto i giochi, mentre Suárez è rimasto a secco. Il Málaga è infatti l'unica squadra a cui Luis Suárez non ha mai segnato nella Liga, nonostante 11 tiri verso lo specchio della porta in 5 presenze.

Cronaca

Barcellona subito in vantaggio con il primo gol di Deulofeu in maglia blaugrana, con l'ex Milan che si inserisce alla perfezione sull'assist di Digne da sinistra. Il replay, però, è impietoso, con il cross dell'ex Roma che avviene al di là della linea di fondo, episodio non ravvisato dalla terna arbitrale. Dopo il gol del Barcellona, c'è un altro contatto dubbio con lo scontro Digne-Rolán nell'area dei catalani, ma il sig. Pablo González Fuertes è sicuro e non vede nessuna irregolarità. Il Barcellona non è così preciso nei passaggi, ma domina senza patemi d'animo tutto il campo. Il gol del 2-0 comunque non arriva, mentre il Málaga rischia di pareggiare - in due occasioni - con Chory Castro.

La prima occasione nel secondo tempo è per il Barcellona, ma Prieto dice no al sinistro di Messi che cercava il secondo palo. Tre minuti più tardi arriva il raddoppio con il sinistro vincente di Iniesta che deposita in rete dopo sull'assist del solito Messi. Prova ad entrare nel tabellino anche Luis Suárez, ma l'uruguaiano fallisce una clamorosa occasione calciando a lato da distanza ravvicinata. L'ex Liverpool ha un'altra occasionissima, gran palla fornita da Sergi Roberto, ma Suárez sbaglia tutto da due passi. Anche il Málaga ci prova, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma Luis Hernández sfiora soltanto il palo sul suo colpo di testa. Nel finale dentro Paulinho e Paco Alcácer, ma il 3-0 non arriva anche grazie ad una parata decisiva di Prieto.

La statistica

1 - Arriva il primo gol in carriera in maglia blaugrana per Deulofeu. L'ex Milan ci ha messo 16 presenze (in totale dal 2011) e 14 conclusioni per festeggiare il suo prima hurrà.

Il Tweet

Poche storie! In Spagna non c'è la VAR...

Il migliore

Andrés INIESTA - Il Barcellona non brilla per qualità di gioco stasera, ma quando tocca palla Iniesta cambia la musica. Se Messi deve appoggiare il pallone a qualcuno, lo fa con tranquillità al classe '84. L'ex Albacete segna anche il gol del 2-0, che mette in sicurezza il risultato.

Il peggiore

Adalberto PEÑARANDA - Poteva essere la sua partita, ma come al solito il venezuelano alterna cose positive a partite no, se lo ricordano i fanta allenatori che avevano scommesso su di lui nella passata stagione (quando era all'Udinese). Un fantasma al Camp Nou.

Tabellino

Barcellona-Málaga 2-0

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Digne; Rakitić, Busquets (76' Paulinho), Iniesta; Deulofeu (71' Semedo), Messi, L.Suárez (82' Paco Alcácer). All. Ernesto Valverde

Málaga (4-4-1-1): Prieto; Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juankar; Keko Gontán, Rolón (68' Cecchini), Adrián González, Chory Castro; Peñaranda (72' Borja Bastón), Rolán (46' Juanpi Añor). All. Míchel González

Marcatori: 2' Deulofeu (B), 56' Iniesta (B)

Arbitro: Pablo González Fuertes

Ammoniti: 21' Rosales, 26' Luis Hernández, 39' Adrián González, 74' Umtiti, 83' Cecchini

Espulsi: nessuno