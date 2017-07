Facciamo i conti. Neymar-PSG? È davvero possibile, ma non è la clausola più alta

" City e Psg non fanno quello che vogliono. Hanno rispettato degli accordi: hanno ricavi enormi, possono agire senza problemi. Le regole sono uguali per tutti. Se un club acquista, presumiamo abbia fatto i conti. In caso contrario, sarà punito. Ma non possiamo impedire di comprare "

Sono bastate le parole di Andrea Traverso, responsabile UEFA delle licenze ai club in regime di fair play finanziario, alla Gazzetta dello Sport per chiarire la situazione. La parola chiave, infatti, resta sostenibilità. Se un club può spendere grazie ai propri ricavi, nessuno gli impedisce di farlo. Ragionando in quest'ottica, proviamo a rispondere alla domanda che in tanti si stanno ponendo in questi giorni: ma davvero il PSG può pagare senza problemi la clausola di 222 milioni di euro per Neymar? La risposta è sostanzialmente positiva, proprio per le attuali condizioni economiche del PSG e grazie alle sue enormi sponsorizzazioni qatariote.

PSG: Esborsi controllati e grandi sponsor

Come si legge su le Parisien e Marca, quotidiani per ovvi motivi direttamente interessati alla vicenda, al 30 giugno 2016 il PSG ha visto crescere ulteriormente il fatturato a 542 milioni di euro. A spingere il giro d’affari del club francese sono state soprattutto le ricche sponsorizzazioni “interne”, come quelle da 150 milioni annui dell’Ente del turismo del Qatar (parentele con la proprietà parigina). La UEFA ritiene ammissibili questo tipo di legami, anche perché non rappresentano nemmeno il 50% (soglia massima) delle sponsorizzazioni totali del PSG, che si assestano (al 2016) 374 milioni, cui vanno aggiunti 43 milioni di entrate da stadio e 123 milioni di diritti tv nazionali e introiti Champions. E se i 222 milioni in questo modo possono essere giustificati, come la mettiamo con i 30 milioni di euro netti che guadagnerebbe Neymar? Come scrive correttamente Marco Belinazzo sul sito Goal.com, il fair play finanziario impone che gli stipendi non assorbano oltre il 70% dei ricavi. E nel 2016 il PSG si è attestato al 54%. I 60 milioni lordi di ingaggio di Neymar porterebbero questa percentuale, a fatturato invariato nel 2018, al 65%. Sempre sotto la soglia UEFA.

Neymar porta denaro, soldi portano soldi

Il PSG, dunque, ha tutte le carte in regola per pagare i 222 milioni stabiliti, senza violare le normative UEFA. Non dimentichiamo che, inoltre, lo stesso entourage di Neymar si è offerto per pagare parte della cifra tramite degli accordi di sponsorizzazioni personali. In questo modo i parte dei 222 milioni complessivi, non risulterebbero notificati nei registri parigini, bensì in quelli privati del brasiliano. E se anche non fosse strutturato questo escamotage, immaginate quante magliette di Neymar venderebbe in giro per il mondo il PSG (al Barcellona la sua maglietta sfiora quella di Messi come vendite) e cosa potrebbe costruire la Nike, a livello pubblicitario, nell'anno del mondiale. Oltre ovviamente ai vari accordi commerciali che Neymar e club parigino potrebbero trovare in simbiosi in brevissimo tempo. Un investimento onerosissimo per una macchina da soldi planetaria. Tanto denaro per avere altrettanto denaro. Ritorniamo alla sostenibilità professata dall'UEFA.

Le 5 clausole rescissorie più alte in Europa

Cristiano Ronaldo (R.Madrid) 1 miliardo di € Gareth Bale (R.Madrid) 1 miliardo di € Karim Benzema (R.Madrid) 500 milioni di € Luka Modric (R. Madrid) 500 milioni di € Leo Messi (Barcellona) 300 milioni di €

Le clausole top tutte in Spagna, il Napoli in Italia blinda tutti

Il trasferimento di Neymar sarebbe ovviamente il più costoso della storia e certificherebbe ancor di più la mancanza di una soglia reale nel calciomercato moderno. Ogni cifra può essere pagata, ogni clausola può essere saldata, dai 90 di Higuain ai 222 di O'Ney. Tanto da far addirittura scricchiolare clausole ritenute folli come quella di Modric (500) o Kroos (300) e rendendo appetibile anche quella di Messi (300). Fuori portata, per ora, quelle di Ronaldo e Bale (1 miliardo ciascuno), che il Real ha fissato come è solito fare per ogni giocatore. E in Serie A? Al momento le clausole rescissorie più alte sono quelle di Icardi (110) e Belotti (100 è valida solo per l'estero teoricamente). La vicenda Higuain ha invece scottato De Laurentiis, che la scorsa stagione ha blindato Zielinski, Rog e Maksimovic con tre clausole altissime: 65, 60 e 55. "Raggiunto l’obiettivo della sostenibilità, ora c’è quello della competizione nei tornei, della riduzione della forbice per dare equilibrio", ha spiegato Traverso nella conclusione della sua intervista alla Gazzetta. Ed è esattamente quello che deve fare l'UEFA per dare un senso più logico al fair play finanziario. Perché se i club guidati da sceicchi ed emiri continueranno (legittimamente) a sponsorizzarsi operazioni del genere, ne ricadrebbe in futuro tutta la già discutibile credibilità del movimento.

Le 5 clausole rescissorie più alte in Serie A

Mauro Icardi (Inter) 110 milioni di € Andrea Belotti (Torino) 100 milioni di € Piotr Zielinski (Napoli) 65 milioni di € Marko Rog (Napoli) 60 milioni di € Nicola Maksimovic (Napoli) 55 milioni di €