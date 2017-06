Griezmann prolunga con l'Atletico Madrid fino al 2022: clausola rescissoria resta di 100 milioni

Antoine Griezmann resta all’Atletico Madrid. L’attaccante francese ha rinnovato il contratto con i colchoneros per un’altra stagione, fino al 2022. La notizia, nell’aria da ieri, è stata ufficializzata oggi ponendo fine alle voci di mercato che davano la stella 26enne in partenza verso l’Inghilterra, con destinazione Manchester United. Secondo la stampa spagnola l’ingaggio del giocatore sarebbe stato alzato, mentre sarebbe rimasta invariata la clausola rescissoria di 100 milioni di euro.

Griezmann, in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale dei Colchoneros, ha voluto chiedere ‘scusa’; per le parole delle ultime settimane che “sono state fraintese”, ribadento di aver sempre dato tutto per l'Atletico Madrid.

" La prima cosa che faccio è chiedere scusa alle persone che hanno frainteso le mie affermazioni. Posso essermi espresso in maniera sbagliata o forse qualcuno ha cercato una notizia là dove non ce n’erano, ma da quando sono arrivato ho dato tutto per il mio club, i compagni di squadra e lo staff tecnico. Sono molto felice di rivivere un’altra stagione con tutti voi. "